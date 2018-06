La France du colonel Beltrame

Le« zhéro » ou l’infini. Le zéro représente la conception de l’homme dans un régime totalitaire. Il ne peut exister par lui-même, rien n’est fait pour lui. C’est à lui d’adhérer et de participer au système et s’il n’est rien, il peut être tué s’il s’oppose ou dérange le système du parti. Le but est que chaque individu mette tout en oeuvre pour la réussite de la collectivité, qui est représentée ici par le parti, et non l’inverse. L’homme est donc le néant et doit montrer l’exemple pour les générations à venir et doit aller jusqu’à se faire mutiler pour montrer l’exemple et préserver le peuple. L’infini c’est tout, c’est le possible, c’est la verité, le pouvoir, représentés par le parti. Mais l’infini exprime aussi la conception de l’homme dans les sociétés occidentales...Wikipedia.