La lutte contre l’antisémitisme est l’affaire de tous !

A bien des égards, nous avons écrit à peu près en même temps la même chose.

Je ne suis cependant pas d’accord avec votre propos concenrant une entreprise « liberticide » de contrôle des media.

Lisez la charte d’AgoraVox :

"Les commentaires racistes, antisémites, pornographiques, négationnistes, sexistes ou en général contraires à la loi ne sont pas acceptés

«

Ca me paraît bien normal, non ? Et que dans une République, on n’autorise pas la publication de textes rédigés par des pousse-au-crime ou des imbéciles. Dans n’importe quelle maison d’édition, il y a un comité de lecture. SI vous envoyez un roman chez Gallimard et qu’il est simplement nul sur le plan littéraire, vous ne serez pas édité. Est-ce une censure, et appellerez-vous ça une mesure »liberticide« ?

J’évoquais la charte d’AgoraVox. Rien à redire sur le principe. Sauf que des articles pourris (j’ai tout un dossier où je les classe) il s’en publie constamment parce qu’ils ont été plébiscités, au niveau de la liste de modération, par d’autres abrutis rongés par les mêmes passions tristes. Il va de soi qu’ils n’auraient jamais dû figurer dans la liste de modération, et être filtrés en amont. L’antisémitisme, par exemple, on l’a assez dit, n’est pas une »opinion", c’est un appel au meurtre. Dans un journal, il y a un comité de rédaction. Le connard incompétent ou qui s’efforce de faire passer des propositions criminelle, on ne le publie pas. Mieux : on le vire.