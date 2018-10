La République Cyberpopulaire de Chine : « Et si on remplaçait la démocratie par la gouvernance de l’intelligence artificielle ? »

L’exemple chinois est le plus à la mode. Mais c’est simplement parce-que là-bas ils ne cachent pas leur jeu. Quand ils disent qu’ils surveillent et influencent, ils surveillent et influencent. Ici on « éduque » le peuple en « luttant contre les fake news ». On surveille aussi (et je ne suis pas naïf, il y a toujours un minimum nécessaire) et on surveillera encore plus s’il y a plus de moyens, mais sans le dire.





Quant aux élections pré-simulées, on n’en n’est plus très loin avec l’UE et les candidats Bonux sortis du paquet 3 mois avant de devenir président, à grand renfort de publici... euh de campag... euh... d’informations dans les médias en pâmoison. (Même s’ils font un peu la tête à présent, amis bon, ils n’ont pas tout compris on dirait).