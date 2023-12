La responsabilité des Médiardaires

"Pourvu que ce ne soit pas un arabe". Voilà maintenant ce que ce dit tout démocrate quand on annonce un crime dans les médias.

Pourtant, dans un pays de 68 millions d'habitants (source), il y a forcément des crimes : entre 900 et 1000 par an (source), et comme une partie de la population est d'origine maghrébine, il y aura statistiquement des criminels parmi elle.

Les médiardaires trouveront donc forcément des crimes "commis par des arabes".

Même s'il n'y en a pas beaucoup, il suffit de les faire tourner en boucle pour faire croire à la population que la France est à feu et à sang.

Pourtant, le pays est très sûr. Pour s'en convaincre, il suffit de reprendre les chiffres fournis par Wikipedia et l'INSEE (cités plus haut) :

En 1994, il y avait plus de 1400 homicides pour 57,56 millions d'habitants en France métopolitaine, ce qui donne 2,44 homicides pour 100 000 habitants.

En 2022, il y a eu 948 homicides pour 65,65 millions de personnes, soit un 1,44 homicide pour 100 000 habitants.

Plus de 40% de baisse en 30 ans ! Nous vivons en sécurité, malgré la prétendue augmentation du nombre d'étrangers. Mais me voilà contaminé par les médiardaires ! En fait, il n'y a aucune raison que des "étrangers" soient plus criminels que des "français".

À titre de comparaison, aux États-Unis, le pays des prisons, il y a 6,8 homicides par an pour 100 000 habitants (source). C'est 5 fois plus qu'en France. Voilà où mène la "tolérance zéro".

Mais les médiardaires ne vous diront pas cela. Ils préfereront faire tourner en boucle et commenter, pendant des jours et des semaines, des crimes sélectionnés par leurs soin.

Fin novembre, on dénombrait au mois 99 femmes tuées par compagnons ou ex (source). Si les médiardaires s'avisaient de faire tourner en boucle chaque féminicide, tous les hommes français passeraient pour de parfaits salauds !

S'ils en faisaient autant avec les morts sur la route (3260 en 2022, source), tout le monde prendrait les automobilistes pour des assassins !

Ils pourraient aussi traiter de la même façon les victimes du tabac (75000 morts par an en France, source) et faire passer tous les buralistes pour des tueurs en série !

Mais les médiardaires choisissent leur cibles. Leur but est d'effrayer les vieux pour les faire voter à l'extrême droite, sur laquelle ils comptent pour démanteler les conquêtes sociales issues du programme du conseil national de la résistance (1944).

On devrait s'inquiéter des effets de cet harcèlement médiatique sur des personnes malades, en état de grande confusion mentale. Voilà 15 jours que les médiardaires font tourner en boucle l'assassinat d'un jeune homme dans la Drôme. Aujourd'hui nous apprenons qu'un individu a poignardé un touriste au pied de la tour Eiffel. Si le traitement médiatique du crime de Romans avait été mesuré, ni plus ni moins cité ni commenté que chacun des 99 féminicides commis depuis le début de l'année, le crime de la tour Eiffel n'aurait peut-être pas eu lieu.

Les médiardaires deviennent un problème de santé publique. Il est temps de s'en apercevoir !

Source de l'illustation : openclipart.org