La Voix du Nord

L’honneur de la presse régionale

Nous vivons une époque résolument moderne pour laquelle la France se met en marche et en ordre de bataille. C’est du moins ce que prétend le plus jeune président de notre cinquième République en capilotade. Notre bon Jupiter se situant au-dessus de la mêlée, se refuse désormais à entretenir la même relation incestueuse avec les journalistes que ses prédécesseurs. En cela, naturellement nous ne pouvons lui jeter la pierre.

Mais à vouloir se faire désirer, à se faire rare pour la presse régionale tout en se vautrant dans l’indécence et la promotion honteuse avec la télévision, le petit banquier prend des allures d’apprenti dictateur ou à défaut de Prince de la censure. Le dernier épisode de ses frasques médiatiques atteste de la dérive autoritaire et liberticide de ce triste personnage.

Pour le deuxième fois en trois mois, sa majesté a refusé une interview pour les ploucs du nord, un organe de presse indigne de son prestige. Le mépris pour la France des humbles, des zones rurales, des gens simples semble être la ligne de conduite de ce représentant affiché des classes privilégiées. Nous découvrons jour après jour, combien grand est l’écart entre l’allure charmeuse du bonhomme et la dureté d’un pouvoir qu’il manie avec un gant de fer.

Pour ne pas contrarier outre mesure le bon journal du Nord, sa grandeur a proposé en lieu et place de son illustre personne, un subalterne, fidèle parmi les fidèles, un homme capable de restituer parfaitement ses pensées intestines puisque c’est le ministre d’état chargé de l’Intérieur, l'inénarrable Gérard Collomb qui devait s’y coller. La vassalité parfaite demande cependant quelques précautions dans le Royaume de France et de la finance.

Notre bon Gérard accepta donc de suppléer le patron dans la corvée. Il aime sans doute tenir la chandelle et assurer les tâches ménagères, le petit balai dans la main tel un sceptre dérisoire. Nous ne pouvons que l’en féliciter. Mais là où le bonhomme a dépassé la mesure et marqué une nouvelle étape dans la dérive autoritaire de cette belle illusion de changement, c’est qu’il a exigé de relire l’article pour correction, annotation, modification éventuelle, inflexion nécessaire avant diffusion. La République bannière dans toute sa splendeur !

À quand les interviews en différé pour examen par une commission de contrôle ad-hoc de l’information ? Pour quand la création d’un ministère de la propagande gouvernementale ? Nous sombrons dans le ridicule avec cette clique de godillots en marche forcée vers la dictature libérale. C’est à pleurer de rage.

Fort heureusement, le journal La Voix du Nord n’a pas cédé à cet affreux chantage, cette odieuse régression démocratique. Ils ont envoyé paître le gros Collomb pour ne pas employer un autre verbe plus approprié encore à son patronyme, refusant de se mettre dans les petits papiers coupés au carré pour complaire à la stratégie de contrôle absolue. En agissant ainsi, la Voix du Nord devient l’honneur de la Presse Quotidienne Régionale. La PQR, il y a de quoi en rire, relève la tête et j’espère bien que tous les autres organes de presse emboîteront le pas et suivront l’exemple pour refuser en bloc la chose.

La tentative de mise au pas de la presse est une preuve supplémentaire des excès de ce gouvernement, de son manque absolu d’éthique et de morale politique. Il convient de dénoncer toutes les atteintes à la démocratie et une fois encore, de se dresser avec la plus extrême détermination contre les agissements de cette bande mafieuse et menteuse.

Faire savoir, faire grand bruit, multiplier à plaisir l’information quand elle s’oppose à la dérive autoritaire est une nécessité absolue et chaque citoyen lucide se doit de transmettre et partager cette information. Notre République ne peut accepter de telles pratiques.

Liberticidement leur.

http://www.lavoixdunord.fr/297267/article/2018-01-15/politique-journalisme-et-communication