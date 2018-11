Le 24 novembre j’y étais

Sauf votre respect, personne ne peut afficher un mépris digne d'un BHL pour des braves gens qui viennent manifester en gilet jaune sur leur temps libre à Paris ou ailleurs. Des gens pour beaucoup déclassés et ce parfois malgré leurs diplômes qui pour certains ont l’impression qu’on leur vole les élections depuis plus de trente ans et qui ont vu le référendum de 2005 bafoué en leur faisant perdre définitivement leur souveraineté.

Un auteur publiant sur site, assez talentueux au demeurant, les traite carrément de canaris sur sa chaîne Youtube. Quand bien même ils seraient manipulés comme il l’affirme, lorsqu’on se noie dans un torrent on se raccroche à n'importe quelle branche, c'est humain.

Le 24 novembre, j’étais à proximité des Champs-Elysées ayant passé le Week-end sur Paris. Je n’ai pas enfilé de gilet mais je me suis contenté d'observer pendant près de trois heures cette manifestation en me déplaçant dans les rues annexes de l'Etoile au rond point des Champs-Elysées. Ne vous attardez pas pas trop sur les images en gros plan diffusées en boucle montrant une poignées de manifestants qui enlèvent des pavés. Des casseurs il n'y en avait certainement pas beaucoup et en tout cas je n’en ai pas vu directement. Cela n’a pas empêché un ministre d'employer les grands mots en parlant de peste brune.

Il y a sans doute une différence entre dresser des barricades avec tout ce qui vous tombe sur la main pour vous protéger des charges des forces de l’ordre et casser des vitrines pour piller des magasins. De la casse volontaire il y en a probablement eu bien moins que pendant d'autres manifestations soutenues par des syndicats nationaux ou à l'issue de rencontres sportives pour lesquelles les autorités sont souvent bien plus complaisantes.Quelqu’un a-t-il des images des nombreuses vitrines cassées et des magasins pillés ou brûlés à nous monter ? Si c’est le cas je suis preneur...

Ce que j’ai vu, par contre et à plusieurs reprises notamment place de l'Etoile, ce sont des forces de l'ordre reculer en permettant aux manifestants provenant des rues annexes mais aussi à certains badauds et quelques touristes pas très au courant de ce qui se passait de pénétrer en grand nombre sur l’avenue des Champs-Elysées. Le scenario était presque toujours le même car après quelques minutes de calme apparent et parfois bon enfant, ils donnaient la charge à coup de grenades lacrymogènes et de jets d’eau sans motif apparent et sans ménagement.

Stratégie d’intimidation ou pas sur les gens qui avaient décidé de braver l’interdiction de manifester sur la plus belle avenue du monde qu’ils considèrent sans doute autant à eux qu’aux fans de Johnny ou aux supporters des match de football. Interdiction sans doute justifiée par la trop grande proximité des fenêtres de monsieur le président qui pourrait entendre les revendications des gilets jaunes à défaut de les écouter.

Ah j’oubliais, les lignes de métro étant fermées, je me suis rendu à pied du Trocadéro à l’Etoile pour voir ce qu’il s’y passait et tout au long de mon chemin j’ai vu des gens qui déjeunaient bien tranquillement dans les restaurants alentours certainement pas très concernés pas ces manifestations.. Parmi ces gens là figuraient peut-être des vainqueurs de la mondialisation ou des bobos dont certains pensent que l’augmentation du carburant est une bonne chose pour la planète et qu’il faut être vraiment être beauf pour ne pas le comprendre. Des gens bien pensants au dessus du lot dont certains mangeaient en terrasse en cette fin novembre par 8 degrés Celsius avec plein de radiateurs électriques au dessus de leurs têtes pour chauffer à grands coups de kilowattheures...l’extérieur.

Les mêmes gens, peut-être, qui verraient d’un très mauvais œil que l’on augmente la taxe sur le kérosène destiné aux avions de lignes et aux jets privés ce qui pourrait rendre plus coûteux leurs agréables séjours aux Canaries, aux Seychelles ou à Saint-Barth.