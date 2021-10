Le denier de l’insulte

Le gouverne« ment » est l’inverse du MAAT. IL y est clairement dit que la pyramide doit au préalable assurer la qualité et la santé de fondations. Et en plus, quand celui qui est placé au Sommet et ne remplit pas ses promesses (ruissellement..) il doit redescendre en bas.... et ceux qui sont en bas, ont la possibilité d’atteindre le sommet (sans jamais comme ont dit : se la prendre, ou quand le cul prend la place du cerveau, sachant d’où il vient). Quand un gouvernement se coupe de ses racines : il s’écroule. Je descend de forgerons et de tissrands. Et chaque jour de leur rendre hommage. A ma grand-mère pliée en deux sur sa Singer. Cela jamais je ne l’oublierai...JAMAIS.