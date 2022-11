Le drame de l’Ocean Viking : bravo à la France et à Emmanuel Macron !

@sophie « qui finance ce bateau ? »



Le bateau « Ocean Viking » est affrété par l’ONG SOS Méditerranée et financé principalement par des fonds privés et de l’argent public provenant de municipalités (Lyon par exemple, et environ 86 collectivités) avec le soutien d’universités françaises (Université de Lille, parmi de nombreuses autres).

C’est donc en partie le gouvernement français qui finance l’invasion migratoire avec nos impôts !