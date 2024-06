Cette idée maurassienne, qui consiste à remonter tout au long des générations, permettrait d’enlever la nationalité française à ceux qui, même nés en France, perdraient peut-être leur nationalité en cas d’infraction...

C'est ce qu’il fallait comprendre de l’intervention sur l’antenne de France inter de l’historien Patrick Wiel, directeur de recherche au CNRS…

il évoque la suppression du droit du sol , laquelle est dans le programme de Bardella.. !

On pouvait entendre le candidat d’extrême droite le 24 juin sur son intention de supprimer le droit du sol, lequel permet à l’enfant d’un étranger né et résident en France de devenir français : « l’acquisition automatique de la nationalité française ne se justifie plus dans un monde à 8 milliards d’individus, et alors que se multiplient sur notre sol les preuves quotidiennes de notre incapacité à intégrer et assimiler », a-t-il déclaré. lien

Bardella menace donc les binationaux, et remet en cause le droit du sol. lien

En quoi consiste-t-il, ce droit du sol ?

Patrick Wiel explique : « dès la première session de la nouvelle Assemblée nationale, pendant les jeux olympiques, Jordan Bardella, s’il accède à Matignon, fera supprimer le droit du sol, comme il s’y est engagé. Ce faisant, il détruira un principe installé dans notre droit français depuis 1515. même Vichy n’avait pas voulu le remettre en cause. Car s’il intègre progressivement les enfants et petits enfants d’étrangers dans notre nationalité, le droit du sol fait bien plus que cela : il offre à la très grande majorité des français la preuve de leur nationalité, au moment du renouvellement de leurs passeport et carte d’identité, leur évitant les pires cauchemars administratifs. Il protège aussi notre souveraineté nationale contre les intrusions étrangères ».

Il faut savoir que l’enfant d’immigré né en France n’est pas français à la naissance, comme il le serait aux États Unis, mais il le devient à sa majorité s’il le souhaite, et à la génération suivante, l’enfant né en France est irrémédiablement français, c’est ce qu’on appelle le double droit du sol.

C’est amusant si l’on songe que justement Bardella, qui soutient cette suppression, est d’origine algérienne...lien

En effet, celui qui brigue la place de premier ministre avait un arrière grand-père travailleur immigré algérien, qui s’était installé en France, dans la région lyonnaise, au début des années 30

Dans son intervention sur France Inter, Patrick Wiel a précisé sa pensée : « la suppression du droit du sol n’a même pas été proposé par Vichy (…) c’est le programme de Charles Maurras (…) il y a des enfants de 11 ou 12 ans, qui sont nés de parents étrangers, qui s’apprêtaient à l’age de 13 ans de faire une déclaration de choix de la nationalité française, ils ne pourront pas le faire, ils ne pourront devenir français que par un décret de naturalisation signé par Mr Bardella, qui ne le signera pas facilement, ça c’est pour la première génération des enfants nés, pour la deuxième génération, pour la troisième génération, ceux qui sont nés en France d’un parent né en France, ils resteront étrangers, on va créer des enclaves de faux étrangers, (…) en mettant en cause le droit du sol, on va empêcher les français eux même de prouver facilement leur nationalité.

Quand vous voulez faire votre passeport, ou votre carte d’identité, c’est pas toujours facile en ce moment, il suffit pour la preuve de nationalité d’amener un acte de naissance prouvant que vous êtes nés en France. Dorénavant la terre de France deviendra une terre étrangère y compris pour les français en matière de preuve de nationalité ». lien

Nous voilà prévenus…

Avec ce changement législatif, on imagine sans peine le parcours du combattant qu’aura a subir le citoyen, qui sera à la merci d’une administration tatillonne…

Mais on imagine aussi la situation périlleuse d’un français issu d’une terre étrangère, depuis plusieurs générations, et qui aurait commis un délit…

On ne souhaite pas que pareille mésaventure ne frappe Jordan Bardella, car il risquerait d’être la victime d’une procédure dont il serait à l’origine…

Ajoutons que le président du RN a volontiers la coutume de catégoriser les citoyens français à partir de leurs origines étrangères, même quand elles sont lointaines.

Il s’appuie sur une déclaration de Pierre Lellouche, l’ancien secrétaire d’état aux affaires européennes, pour déclarer : « 40 % des enfants de 0 à 4 ans sont immigrés ou d’origine immigrée au dernier recensement. Il y a une modification en profondeur de la population de ce pays et de la population scolaire avec poids, évidemment déterminant de l’islam, puis que la plus grande partie de cette population vient d’Afrique noire et du Maghreb ». lien

Comme dit mon vieil ami africain : « le chameau ne voit pas sa propre bosse, il voit la bosse de son frère ».

Le dessin illustrant l’article est d’Hector

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

Articles anciens

les pendules à leur place

en juin, la vérité fait son chemin

moi ET le chaos

Bardé, t’es pas là

la poudre aux yeux

dans agriculture il y a « agri »

l’erreur (F) Attal

LR, un R pestilentiel

les vrais vœux présidentiels

détruire ou déconstruire

bonjour les robots, adieu les humains

Travailler ? Moi jamais !

L’homme jetable

Salauds de pauvres

Des métiers à la con

Le travail est mort, vive la paresse

Le monde avant l’ère

L’homme est-il une espèce domestique

Immortel, pourquoi faire ?

Ces tout petits humains

Utopie quand tu nous tiens !

T’as pas mille balles ?

1000 € pour tous…utopie ou nécessité ?

Le salaire du bonheur

Le triomphe de l’utopie