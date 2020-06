Le « e » n’est pas la marque du féminin

Ce qui s’appelle « l’écriture inclusive » s’impose à nous par la ténacité muette et absolue de celles et ceux qui veulent l’imposer. Elles et ils montrent bien qu’elles et ils ne cèderont pas et que celles et ceux qui ont d’autres points de vue sur cette question de grammaire n’auront jamais gain de cause par le raisonnement et l’argumentation et que, par conséquent, elle et il vaut mieux qu’elles et ils s’y mettent tout de suite.

Cette « méthode » d’activiste(e)s, (il faut rajouter le « e » magique qui rappelle qu’il y a des femmes parmi les activistes, sinon, on les exclue) rendue forte et même irrépressible par tous nos médias de masse, le numérique en premier, relève de l’embrigadement, de l’autoritarisme : plus je répète, plus j’ai raison ; plus je montre que je ne changerai jamais d’avis, plus j’ai raison et la preuve que j’ai raison est dans le fait que de plus en plus de gen(e)s s’y mettent.