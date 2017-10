Le harcèlement dont personne ne parle

@sukhr

Encore une fois vous n’avez pas lu le texte, où j’ai écrit qu’harceler et violer et normal ?

Si vous commencez à tout interpréter en fonction de votre monde fantasmé, on est pas sorti de l’auberge coté discussion.





Normalement on lit, si on a compris on ressort l’idée principale de l’écrit et on réagit.

Deux fois que vous réagissez par rapport à du non écrit mais sorti de votre imaginaire, désolé si on ne vous suit pas, les boules de cristal sont hors de prix en ce moment, votre mental et inaccessible.