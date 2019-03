« Le maréchal Foch a bien mérité de la patrie… »

Bergamote aussi, et Turenne (Henri de la Tour d’Auvergne), et Bayard, et même Vercingetorix... plus loin, j’ai pas d’info ! peut-être Rahan ?





Vous avez raison, il faut entretenir le culte des idoles et la promotion des grands mythes, sinon on croit plus à rien !