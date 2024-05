Le matraquage médiatique

« tous les conformismes vont se donner rendez-vous pour chanter la gloire d’une nation »

être conformiste (je ne tomberai pas dans la facilité qui consisterait à écrire ce terme en deux mots) suppose un choix, celui de se soumettre aux règles de sa propre classe (conservateurs) ou de la classe supérieure (larbins)

mais dans le ca sprésent, ils ne sont pas plus nombreux que les "non-conformistes qui ne constituent d’aailleurs pas un ensemble homgène, mais une mosaïque

les gros de la troupe sont justement le produit des médias que vous dénoncez à juste titre : fabrication du consentement, publicité et propagande sont une seule et même chose dont le but est de conditionner la majorité et obtenir des réflexes pavloviens : on voit un drapeau, on se lève, on salue, on marche au pas, on applaudit on crie, ...

les quelques râleurs comme vous et moi ne sont que des petits roquets qui aboient sur les molosses qui gardent le troupeau

de temps en temps ils prennent un coup de patte, mais parfois on les met en cage, quand ils font trop de bruit