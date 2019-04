Le mensonge en politique

La vérité est un but (et même le but), alors que le mensonge n’est qu’un moyen ou un ensemble de moyens au service de quelque chose qui n’est pas la vérité.

La politique poursuit ses buts avec des moyens. Curieusement (et l’on oublie trop), la politique peut aussi employer la vérité, mais elle est alors un moyen d’arriver à ses fins et non un but en soi.

Ensuite, il y a la mauvaise foi, source très particulière de manipulation mensongère de soi-même et des autres.

Mais, la vérité est-elle possible dans une démocratie ? Demandez à Socrate !