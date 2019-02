Le nouvel antisémitisme - Ubu Roi

Les Gilets Jaunes, les juifs de l’exode, les Cathares du XXIème siècle.

Ces « sectaires » firent leur apparition en France au commencement du troisième millénaire et bientôt se répandirent dans toutes les directions. On les trouve en France dès l’an 2018 ; on en « tazzait » et « flashballisait » plusieurs à Marseille, Bordeaux, Paris ou Toulouse ; vers la fin 2018, on en trouva de petites communautés en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Norvège, au Canada, et même en Israël ; on les méprisa.

En 2019, on en trouvait partout dans le monde.

Ils furent impitoyablement poursuivis dès 2018.

Les Gilets Jaunes étaient une révolte de la conscience et de la raison contre le désordre politique et surtout d’un pseudo socialisme. S’il ressemble au Manichéisme, c’est qu’il a la même origine : un soulèvement des bons instincts contre l’excès du mal, une réaction contre le désordre social et fiscal généré par le pouvoir en place.

L’oppression continue de la meilleure partie de la société sous la tyrannie des puissants soulevait l’exaspération des gens intelligents et bons. L’iniquité des lois appuyées par la force aveugle entretenait la pire des souffrances, celle des plus nobles instincts.

Les Gilets Jaunes pourraient certainement triompher si la police ou l’armée ne venait soutenir cette politique illégitime et leurs dirigeants et amis corrompus, en l’aidant à noyer dans d’affreuses violences des revendications pourtant si légitimes.

« Simplet », nom ironique, porté par le monstre qui devait faire violenter tout un peuple de France et organiser avec sa hiérarchie la nouvelle Inquisition ! Il occupa le trône de la place Beauvau à partir d’octobre 2018.

Dans la croisade contre les Gilets Jaunes, il commandait les agressions et les violences de ses milices ; cela coûta des sommes énormes à la Sécurité Sociale et aux français.

C’est pour cette belle entreprise qu’il fut placé là par ses maîtres, comme Edouard Philippe à Matignon, ou Emmanuel Macron à l’Elysée, excitant par la promesse de riche butin le zèle de ces traitres contre le peuple de France.

Ce fut le premier grand drame sanglant dont la présidence Macron donna le spectacle au monde épouvanté.

C’était du reste la première révolte sérieuse, en France, contre les absurdités de la cinquième République et surtout contre le joug de la finance, des médias et de leur pouvoir ; ce fut aussi la première tentative d’un retour aux valeurs de Liberté, Egalité et Fraternité, ainsi qu’à la vie simple, et au désir d’un retour à la Vérité face aux mensonges institutionnels et quotidiens.

Si les Gilets Jaunes triomphaient, l’humanité entrerait alors dans une ère nouvelle, qui serait un temps de paix et de rénovation.

Au lieu de cela, le pouvoir illégitime jusqu’au-boutiste et ivre de bêtise, utilise son dernier atout pourtant si usé, et entre dans sa période la plus sombre en fondant l’Inquisition pour antisionisme.