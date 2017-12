Une bande-annonce, un teaser, un slogan, la Une d'un journal, la couverture, la préface d’un roman ou bien encore une vitrine colorée au recoin d'une sombre impasse, sont autant de subterfuges utilisés pour éveiller l’intérêt du badaud et le pousser à s’intéresser à ce qu'on lui présente. Aujourd'hui le sexe, comme jamais auparavant, est un appât idéal. Il éveille l'intérêt et la curiosité de nombreuses personnes. Oui le sexe a été démocratisé, vulgarisé, banalisé et surtout dénaturé par 70 ans de kinseyisme. N'avons nous pas atteint les limites de l'indécence lorsque la petite Brooke Shields est apparue nue dans le magazine Playboy en 1978 ? Un magazine interdit à la vente du public mineur mais qui contient des photos nues d'une mineure, quoi de plus absurde ? Aujourd'hui c'est la question de l'identité du genre qui est devenu centrale dans notre société moderne. Nous parlons ici d'une minorité dans la minorité, à savoir le phénomène transgenre au sein de la minorité gay. En d'autres termes, un épiphénomène qui est politisé et médiatisé alors qu'il concerne moins de 1% de la population, que faisons nous des 99% restant ? Simple nous les conditionnons à accepter la « transgendérisation » de la société.

De nos jours, une personne qui n'accepte pas le genre qui lui a été attribué biologiquement à sa naissance est appelée un transgenre. Cette personne adopte un comportement contraire à sa propre nature liée à l'appareil de reproduction. Elle possède toute une variation de langage en relation avec sa pathologie dont le profane ignore tout et qu'il leur sert aussi à s'inventer leur monde. Fini le temps de l'introspection, aux oubliettes la résolution du conflit psychique, la solution moderne est la reconnaissance de toutes ces déviances. Le transsexualisme aujourd'hui communément appelé transgenre est le résultat de la transformation physique du sujet par voie chimique voire chirurgicale.

Que ferions nous si la notion même de ce qui nous définit, et nous unit, était remise en question : la vie. Au point qu'il faille réinventer notre langue pour y insérer des néologismes comme transgenre ou cisgenre, puis modifier le cadre de la loi pour y intégrer le changement d'état civil, et surtout éduquer nos enfants dans un contexte où la certitude laisse place à la confusion la plus totale. Permettre à nos enfants de croire qu'un être vivant peut naître dans le mauvais corps est faux, cela relève de la maltraitance infantile, une propagande qui ne repose sur aucune base scientifique. Enfin, stimuler sexuellement des enfants par le biais de programme d'éducation sexuelle prodiguée par des pédagogues à la solde de l'état est une entreprise dangereuse. Pourquoi nos dirigeants privilégieraient-ils tant la liberté sexuelle au dépens de la liberté spirituelle, celle qui incarne notre pensée ? Cette interrogation reste lettre morte car la vraie réponse est tabou : le contrôle.

Les scientifiques soutenant l'idéologie de la communauté LGBT s'appuient très souvent sur des comparaisons avec les mammifères mais ont-ils déjà entendu un chien miauler ou essayer de voler comme un oiseau ? Il semblerait que les animaux aient conscience de leur genre et qu'ils l'acceptent sans jamais chercher à le renier. L'Homme fait également partie de l'espèce animale, nos ancêtres étant associés aux primates, à ceci près que nous sommes dotés d'une capacité de réflexion sans commune mesure au sein des autres espèces. Ainsi la fonction reproductive de l'animal est une question de survie alors que pour l'homme elle est associée à la survie et à l'amour. De plus l'animal répond à ses instincts primaires contrairement à l'Homme qui fait appel à sa raison avant d'agir. Quant aux « idéologues » de la communauté LGBT, ils s'inspirent très souvent du courant hellénistique autrement dit la Grèce antique pour argumenter sur la thématique de l'homosexualité. Or il s'agissait également d'un comportement minoritaire, la bisexualité était en revanche très pratiquée. L'erreur la plus fondamentale est de raisonner de manière empirique sur la base d'une expérience qui s'est produite une unique fois... Une expérience homosexuelle ne signifie pas être homosexuel ou bisexuel de manière définitive, il faut pour cela vivre l'homosexualité ou la bisexualité comme telle. Alfred Kinsey a adopté le même genre de raisonnement fallacieux et nous en connaissons le résultat puisque nous le vivons présentement. De plus la pédérastie ou pédophilie étaient aussi pratiquée à cette période or nous avons des « intellectuels » qui se focalisent uniquement sur les éléments qui vont servir leur idéologie, c'est-à-dire l'aspect l'homosexuel qu'il eut été plus judicieux de considérer comme de la bisexualité. Les personnes qui ont adopté ou adoptent ce genre de position serait-elle biphobe et pédophobe ? Un comble pour des personnes aussi progressistes.

En se basant sur les théories de docteur Freud, l'identité de genre doit se définir lors de la résolution de conflits émotionnels tels que les complexes d'Oedipe et d'Electre. Ces problématiques psychiques internes vont définir à la fois le genre et la sexualité d'une personne. Un enfant est une cruche vide qui se remplit elle-même au travers de ses contacts avec l'environnement. Il imprime les attitudes et les comportements de ses semblables, lui permettant de définir lui-même ce qu'est un homme et une femme. C'est un processus lent et progressif, inspiré autant par mimétisme que par la prise d'informations. Cependant, l'échec du docteur John Money dans le cas John/Joan est très éclairant, le genre n'est pas seulement influencé par l'environnement et l'éducation comme l'avait annoncé Freud. Le facteur physiologique a également un rôle prépondérant voire primordial. L'expérience de Money a démontré que la biologie jouait un rôle central puisque David Reimer n'a jamais voulu devenir Brenda malgré son traitement hormonal et le conditionnement de ses parents. Actuellement le genre d'une espèce se définit par les gamètes, ce qui lui donnera sa forme finale à la naissance, un oiseau, un chien, un éléphant, un homme ou une femme. Soyons clair, chez l'homme le gamète est le spermatozoïde est chez la femme il s'agit de l'ovule, avec une codification génétique autorisant la reproduction par voie naturelle uniquement entre la même espèce. Un homme ne peut pas enfanter un autre mammifère que la femme malgré l'existence de gamètes chez l'animal et d'un système de reproduction similaire au nôtre. Mais à l'avenir qu'est ce qui pourrait empêcher l'homme, avec les progrès de la science en matière d'eugénisme, de combler les fantasmes les plus excentriques comme celui de vouloir devenir un animal ? Puis de réclamer la reconnaissance par la législation de ce nouveau genre ? Les mutants. Qu'y a-t-il de si choquant finalement, un homme oiseau ne pollue pas et peut s'avérer pratique pour se déplacer, alors pourquoi pas ? Et qu'est ce qui pourrait empêcher un parent de pousser son enfant à vouloir se transformer en fille alors qu'il est un garçon ?

La communauté LGBT est le meilleur allié et la meilleure vitrine pour l'eugénisme avec la théorie du genre rebaptisée en « études du genre » pour faire meilleur genre. Toujours est-il que le terme exact est dysphorie de genre tel que répertorié par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) publié en 2013 par l'American Psychiatric Association (APA). Une épine dans les talons aiguilles de la communauté LGBT qui milite pour le retrait de la dysphorie de genre du DSM-5 afin de légitimer le transsexualisme.

Or cette pathologie lourde nécessite tout de même une opération chirurgicale puisque le corps parfaitement fonctionnel du sujet ne correspond pas à sa psyché. Au lieu de faire correspondre l'esprit avec le corps, la science a décidé de réaliser l'inverse. Selon les partisans de la théorie du genre, il est normal de pouvoir changer d'enveloppe physique, les handicapés apprécieront. A la simple question, comment feriez-vous sans les progrès de la médecine pour traiter un transsexuel ? Aucune réponse. Finalement renier ses parents, son prénom, son éducation, sa propre nature, semble être des signes de bonne santé mentale pour les tenants de la théorie du genre et un modèle à suivre pour nos enfants. La grande réussite de la communauté LGBT a été de déplacer le débat concernant les transgenres, d'un problème comportemental nous sommes passées à un problème identitaire.

Le mouvement représentant les Lesbiennes Gays Bisexuels et Transgenres (LGBT) est né aux États-Unis en s'inspirant de l'Allemagne et de la Hollande. Leur mission est identique à tout mouvement communautariste c'est-à-dire la lutte contre l'oppression dont ils estiment être victime et pour l'obtention de certains droits. La catégorie bisexuelle pose clairement question puisqu'elle suppose une certaine polygamie sauf si le fruit de cette relation est non sentimental. Qu'est ce qui définit la sexualité ? Est-ce la relation sexuelle ou la relation conjugale ? Être marié avec le sexe opposé implique la fidélité alors qui sont ces personnes bisexuelles ? N'y a t-il pas là une anomalie ? Nous ne sommes pas à une contradiction prêt avec la vision kinseyiste de la sexualité. La lesbienne, l'homosexuel et l'hétérosexuel sont des spécimens connus de la majorité d'entre nous. Mais les bisexuels et les transgenres sont une curiosité. Les premiers transsexuels ont été des hommes qui sont devenus des femmes trans objets, danseuses, mannequins ou actrices et qui se sont mis en couple avec un homme. Soixante dix ans plus tard, le transsexualisme se généralise aussi bien chez les hommes, les femmes, les garçons et les filles.

Le concept transgenre est complexe et évolutif puisque nous pouvons entendre mille et une chose sur le sujet. Preuve s'il en fallait de l'absence de consensus sur cette thématique et de l'ignorance qui entoure ce sujet : « qu'est ce qu'un transgenre » ? Soyons simple, le transgenre se définit comme un individu ne se reconnaissant pas dans le genre qui lui a été attribué biologiquement à la naissance. C'est un déni d'identité et de réalité. Le transgenre est le transsexualisme comme décrit par le docteur Harry Benjamin. Nous y trouvons à la fois les transsexuels, revendiquant la transformation physique par voie chirurgicale, et les travestis occasionnels ou permanents qui adoptent le comportement du sexe opposé mais sans chirurgie ni traitement médical. Actuellement nous faisons face à la pire propagande à laquelle la population puisse faire face car elle se sert d'enfants pour promouvoir la cause des transgenres.

Lors de la remise des Emmy Awards 2016, à Los Angeles, Jeffrey Tambor a été récompensé pour son rôle d'une femme transgenre dans la série « Transparent ». Dans son discours de remerciements il a fait l'apologie de la cause transgenre avec des des mots qui peuvent laisser perplexe voire interloqué n'importe quel profane en la matière : « S'il vous plaît, donnez une chance au talent transgenre, offrez leur des castings, offrez leur des scénarios (…) Je ne serai pas mécontent d'être le dernier homme cisgenre à jouer le rôle d'une femme transgenre ». Le 28 septembre 2016, quelques semaines après le discours de Jeffrey Tambor, le jeune Jackson Millarker âgé de 8 ans a été le premier enfant transgenre a joué dans une série télévisée américaine. La série progressiste « Modern Family » est diffusée sur la chaîne ABC. Enfin Laverne COX, une actrice transgenre jouant dans l'une des dernières séries américaine à succès, « Orange is the New Black » diffusée depuis 2013 sur la chaîne NETFLIX. Dès le premier épisode de cette série, nous sommes en présence de lesbianisme et au troisième épisode nous pouvons apprécier l'arrivée d'un personnage transgenre récurrent. A part cela aucune volonté de conditionner l'opinion publique, surtout la jeunesse, après tout cela fait 70 ans que ça dure. L'individu ne semble pas voir ce qu'on lui impose sournoisement puisque cette série fonctionne à merveille.

Éloignons-nous des États-Unis pour nous rendre en Suède, un pays très favorable aux revendications LGBT et au transhumanisme. Le symbole du transhumanisme est H+, l'homme amélioré, supérieur, dont les transgenres semblent être un morceau de ce puzzle. La série « Äkta människor » ou « Real humans : 100% humain » a été diffusé entre 2012 et 2014. Elle met en scène des robots humains synthétiques appelés « hubots », devenant plus humain que les vrais humains, allant jusqu'à vouloir s'imposer à la place de leur créateur. Autrement dit la théorie du genre sur le petit écran transposés par des robots incarnant le lobby LGBT. Les hubots sont guidés vers l'émancipation à travers la culture et l'environnement créées par l'homme et ils ne supportent plus d'être discriminés. Dans la série, la nature du robot n'est pas déterminée par ses circuits électriques mais par la manière dont leur intelligence artificielle intègre la culture et perçoit l'environnement. Autre point commun avec le phénomène transgenre soutenu par les négationnistes du mouvement LGBT qui élude les travaux du docteur Money contredisant cette possibilité. Le remake américain n'a pas tardé à voir le jour puisque depuis 2015 nous pouvons suivre la série intitulée Humans sur Channel 4 en Angleterre ou sur AMC aux États-Unis. Cette propagande en faveur de la révolution du genre est volontairement maladroite car la libération des robots est d'ordre spirituelle.

En 2011 la chaîne américaine d'Oprah Winfrey diffusait deux documentaires mettant en scène la vie de Jazz Jennings, une jeune adolescente transgenre âgée de 11 ans. Le premier était intitulé « Being Chaz » suivi par « I am Jazz : A Family in Transition ». Depuis 2015 la vie de cet enfant est présenté sous la forme d'un concept de télé-réalité. Dans « I am Jazz » nous pouvons ainsi suivre les aventures de cette jeune transgenre âgée de 15 ans sur la chaîne TLC. Cette télé-réalité a attiré la curiosité des téléspectateurs puisqu'elle compte à ce jour 3 saisons pour 27 épisodes d'un format de 22 minutes. En revanche elle ne devait pas être suivie par les services sociaux américains. Mais ce n'est pas tout, la jeune adolescente a aussi écrit un livre « Being Jazz : My Life as a (Transgender) Teen » en 2016 et la « Tonner Doll Company » a prévu de commercialiser une poupée à son effigie. Imaginez les profits ! La première « poupée transgenre » sur le marché du jouet, les enfants vont se l'arracher et les adultes aussi ! Disponible vers juillet 2017 pour la modique somme de 100 dollars, soyons patient !

Dans son numéro de janvier 2017, le très renommé magazine scientifique américain « National Geographic » fait apparaître sur sa couverture Avery Jackson, une jeune fille transgenre de 9 ans, officiellement « transgendérisée » depuis l'âge de 5 ans. La Une annonce la « Révolution du Genre » ajoutant une citation de la petite : « ce qu'il y a de bien avec le fait d'être devenue une fille, c'est que je ne suis plus obligée de faire semblant d'être un garçon ». Et ce qu'il y a de bien à l'âge de 5 ans, c'est qu'un enfant est immature, il se repose essentiellement sur le discernement de ses parents. Là aussi nous pouvons sérieusement nous demander quel genre de spécialiste de l'enfance va pousser les parents d'un enfant à suivre le protocole médical pour changer de sexe. Chacun se fera son propre jugement sur l'étendu de ce progrès révolutionnaire qu'est l'eugénisme. Une autre histoire très singulière, celle d'une mère, Erica House a encouragé la transformation de son garçon en fille à sa demande. La jeune fille transgenre, Corey Mason aujourd'hui âgée de 14 ans, a ensuite pu observer sa propre mère se transformer en homme l'année suivante et devenir Eric, son deuxième père. « Nous étions mère et fils et nous sommes devenus père et fille ». Tout est dit, est-ce pour autant clairvoyant ? Et que ferons nous des parents qui souhaitaient avoir une fille et qui ont eu un garçon et qui arrivent à manipuler leur enfant pour lui faire changer de sexe ?

Qu'a fait le président Barack Obama sur le sujet ? Il a adopté une mesure réclamant que l'accessibilité des toilettes au public transgenre soit respectée en fonction de leur genre. Une douzaine d'état ont suivi cette nouvelle ligne de conduite. Plusieurs plaintes avaient été déposé par des transgenres afin de dénoncer l'inscription « Hommes, Femmes » jugée discriminatoire à leur égard. Preuve que le monde attend d'être « transgendériser ». En 2016, à Jersey, Erin Bisson, passager de la compagnie « Condor Ferries », a obtenu gain de cause face au tribunal après qu'un membre de l'équipage lui ait indiqué les toilettes réservées aux personnes handicapées. Pourtant ces toilettes peuvent être utilisées à la fois par les femmes et les hommes afin de disposer de toilettes adaptées à la satisfaction de leurs besoins. Le choix du toilette ne se définit pas non plus par goût ou par attirance mais par commodité et en fonction de notre sexe. Les installations sont différentes et prévues pour des usages différents, force est de constater que les toilettes ne sont pas un espace de loisir ou d'échange mais simplement un lieu pour satisfaire ses besoins primaires avec l'appareil génital dont nous sommes pourvus. Cependant cette initiative d'Obama, privilégiant le genre au sexe, avait l'avantage d'autoriser un transgenre femme hétérosexuel à se rendre chez les femmes alors que le transgenre femme homosexuel se satisfaisait chez les hommes. Vous me suivez ? Une vraie gymnastique de l'esprit. Cela aurait pu satisfaire les désirs de voyeurisme inavoué de certains transgenres. Après tout, une femme doit uriner assise et un homme debout, quoi de plus simple, non ? Et puis n'omettons pas de féliciter Barack Obama pour avoir initié cette mesure au sein des écoles publiques américaines afin de répondre au besoin d'une poignée d'enfants en pleine recherche identitaire. Quoi de mieux pour l'équilibre de nos enfants que ce genre de mesure ? Ensuite une file spéciale d'attente pour les contrôles aux portiques d'aéroport, les palpations au corps se pratiquent selon quel(s) critère(s) ? Une mode destinée uniquement à un public UNISEXE afin d'éviter toute discrimination. Faudrait-il aussi apporter des modifications profondes aux contenus de nos programmes scolaires pour qu'une discipline comme l'Histoire, évoquée à travers un prisme hétérosexuel, puisse aborder la question centrale de l'impact du genre et/ou de la sexualité sur l'Histoire de l'Homme ? Où sont les limites ?

Voici le monde qui nous est imposé à nous, parents, et à nos enfants depuis le début des années 1950, lentement, patiemment. Un monde sans certitude où nous ne savons même plus si le voisin qui lorgne sur notre pissotière pendant que nous soulageons nos besoins physiologiques est bel est bien un homme ou un transgenre. Un monde où les minorités déviantes incommodent la majorité qui tente de résister en protégeant leurs enfants de cette oppression identitaire.

Le paysage médiatique ainsi que les discours et les prises de position d'Obama envers la minorité transgenre sont manifestes et multiples. En 2010, Barack Obama embauchait Amanda Simpson, la première femme transgenre a travaillé dans un gouvernement américain. Le 18 août 2015, le président des Etats-Unis récidivait avec Raffi Freedman-Gurspan, ancienne militante de la cause LGBT devenant la première femme transgenre employée au sein de la Maison Blanche. Au mois de mai 2016, Barbara Satin, une autre femme transgenre est nommée pour collaborer dans l'administration Obama. Shawn Skelly a été la dernière femme transgenre nommée à la Défense, peu avant le départ du président Obama au mois de janvier 2017. En ajoutant aussi Shannon Price Minter et Jay Davis, cela fait 6 transgenres au sein d'un même gouvernement américain . Mais ce n'est pas tout puisque trois jours avant de céder le bureau ovale à Donald Trump, Barack Obama commuait la peine de Chelsea Manning, rendant possible la libération de la seconde détenue transgenre programmée au 17 mai 2017. Bradley Manning, devenu Chelsea Manning, est un ancien soldat de l'armée américaine condamné à 35 ans de prison pour actes de trahison en 2013. Peu après, il a affirmé vouloir devenir une femme transgenre. Et, au mois de février 2015, l'armée américaine autorisait le soldat Manning à prendre son traitement hormonal à base d’œstrogène pour se transformer. Apparemment se « transgendériser » libère vraiment, même de la prison.

Bruce Jenner, ancien athlète américain, médaillé d'or et détenteur du record du monde de décathlon lors des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, est officiellement devenu Caitlyn en 2015 à l'âge de 66 ans en couverture de Vanity Fair dans le numéro de juillet 2015. Après vingt deux ans de mariage avec sa femme Kris Jenner, divorcé en 2013, il inaugurait sa nouvelle télé-réalité « I am Cait », après avoir largement participé à l'« Incroyable famille Kardashian ». Son but est de sensibiliser à la cause transgenre et de relater les effets de sa transition sur lui et son entourage. A travers le réseau social Twitter, la belle Caitlyn a également reçu les encouragements du président des Etats-Unis.

Ce concept est la révolution du genre. Oui, une révolution, il ne faut pas en douter, une révolution est un changement brusque et notable de la structure d'une société. La révolution du genre a modifié le droit, transfiguré la société, la famille, positivement ou négativement, chacun peut se faire son propre avis. La révolution du genre c'est la remise en cause des mœurs, de la définition même d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un être vivant. Alors si demain votre femme devait devenir votre mari et votre fille votre fils, comment réagiriez vous ? Êtes vous préparé à cela ? Ceci est l'héritage du docteur Sexe, le « père de la révolution sexuelle » : Alfred Kinsey.

Ceux qui douteraient encore, il vous suffira d'avoir au minimum 30 ans pour avoir vécu la mutation de notre société à la sauce LGBT. Allumez votre télévision, n'y a-t-il pas une sur représentation de la communauté gay dans nos médias ? Est-ce représentatif de notre société ? La jeunesse suit la télé-réalité, Secret Story a déjà vu défiler au moins un transsexuel dont c'était le secret et une ribambelle d'homosexuel. Evelyne Thomas a présenté un « C'est mon choix » pour élire la miss transsexuelle de C'est mon choix, invitée Bambi. Un homme homosexuel devenu femme avec une carrière de danseuse de cabaret à la clé, elle a été reconnu par Roselyne Bachelot qui lui a décerné les insignes de Chevalier dans l'ordre national du Mérite. Nous avons aussi la série Louis(e) diffusée sur TF1 depuis 2017, mettant en scène une actrice dans le rôle d'un transgenre. Ou encore une soirée dédiée au TRANS sur France 2, un autre documentaire sur Arté, l'interview de Galia Salima dans l'émission On n'est pas couché, tout ceci dans la seule année 2017. Où est l'apport spirituel ou intellectuel ? Nul part, il s'agit de conditionner l'opinion publique à l'acceptation du phénomène transgenre.

Le berceau de la sexologie contemporaine se situe dans les années 1920 en Allemagne avec le docteur Magnus Hirschfeld, le père originel du mouvement homosexuel et précurseur dans le domaine de la sexologie et du troisième sexe, il était proche d'Harry Benjamin le père du transsexualisme. Magnus Hirschfeld est mort en 1935. Le créateur de la Mattachine Society Harry Hay est un héritier de l'idéologie Hirschfeld et kinseyiste. Ces personnes cherchaient probablement des réponses à leur propre questionnement comme le dénommé Alfred Kinsey. Ou plutôt cherchaient-ils à imposer leur vision orientée par leur propre jugement comme l'a fait Alfred Kinsey. C'est une réussite, l'homosexualité a été dépénalisé en 1982, la lutte n'aurait-elle pas dû s'achever ici ? A vouloir continuer, à s'acharner, à revendiquer une batterie de loi pour leur communauté, les gays ne finiront-ils pas par tout perdre ? Karl Lagerfeld semblait profondément mépriser les idées de Pierre Bergé, la figure du mariage pour tous en France. Il a déclaré qu'il n'avait jamais cherché à ressembler aux hétérosexuels qu'ils nomment « les bourgeois ». Il dénigre donc ce conformisme actuel l'opposant au droit à la différence des années 1960.

JEU merci de votre participation

Terminons avec le summum de la singularité démontrant la difficulté pour le profane à appréhender ce que les LGBT veulent nous imposer. La chanteuse autrichienne, inscrite en tant que Conchita Wurst et vainqueur de l'eurovision 2014, est officiellement une femme … à barbe !? C'est ce que tous les spectateurs ont pu voir à la télévision lors de la diffusion du concours de l'eurovision, comment percevez-vous cela et Conchita Wurst qui est-ce ? Un homosexuel, un transgenre, un hétérosexuel ou autre chose ? Merci de participer, rien à gagner, rien à perdre, se tromper est sans importance donc inutile d'aller sur google car les réponses seraient inintéressantes.