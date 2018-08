Le procès de Michael Jackson au théâtre « Ze Artist’s »

Des étudiants proposent pour la première fois au grand public d’assister au procès du roi de la pop et de voter sa condamnation ou son innocence.

Les faux-procès sont d’habitudes réservés aux amphithéâtres des facultés de droit où les étudiants raffolent de ce genre de divertissement : procès du Marquis de Sade, de Robespierre ou encore récemment du rappeur Booba.

Organisé par Polymnia, une start-up montée par des étudiants du même milieu pour promouvoir l’éloquence et proposer de la formation au débat, c’est au théâtre Ze Artist’s qu'aura lieu ce procès durant lequel s’affronteront sept orateurs (témoins ou avocats) pour vous convaincre.

Héritage litigieux, addiction aux médicaments, plagiat artistique voire pédophilie, les controverses s’accumulent autour de Michael Jackson. Les avocats de l’accusation éplucheront tout ce que l’on sait sur lui pour pousser le public à voter sa condamnation.

De l’autre côté de la barre, les avocats de la défense rappelleront le succès international de ce mythique personnage, et pourront même revenir sur son enfance chaotique pour justifier des comportements et, bien entendu, en démentiront d’autres.

Ce spectacle d’un genre nouveau pour le grand public a un objectif : le faire participer. Les associés de Polymnia y tiennent : le public doit voter pour savoir quelle partie de l’accusation ou de la défense l’a emporté.

L’objectif est simple : divertir en touchant le public sur l’importance de la prise de parole en public. Détachés de l’univers juridique, les étudiants organisateurs savent bien que si « nul n’est censé ignorer la loi », nul profane ne saurait la comprendre non plus. Alors le procès qui aura lieu, soulignent-ils, sera un procès moral, loin de la complexité historique du code pénal et de son application.

Il faudra condamner Michael Jackson selon votre intime conviction en tant que spectateur, et rien d’autre.

S’inscrivant dans un programme de trois représentations dans ce théâtre, les étudiants finiront en allant à la rencontre du public et en proposant un aperçu du spectacle de la semaine suivante : une initiation au débat, où les jeunes orateurs -sacrés champions de France par la Fédération Française de Débat et d’Eloquence en juin dernier- prodigueront quelques conseils et quelques exercices pour combattre sa peur de la prise de parole ou parfaire son éloquence.

Date : mercredi 29 août à 19h30 au théâtre Ze Artist’s (8 Rue Pradier, 75019 Paris)