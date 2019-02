Le racisme comme on le cause......

Second camouflage : au lieu de dire "les noirs", ils diront "les colons". Au premier abord, ça surprend, puisque c'est la France qui a colonisé des pays africains et non l'inverse. Mais dans leur imaginaire, ce sont les africains qui viennent nous "coloniser". Pourtant, je n'avais jamais remarqué que nous vivions sous administration sénégalaise, mais la réalité n'a que peu d'importance pour les racistes. Pour aller jusqu'au bout de cette logique absurde, nos racistes se désigneront eux-mêmes comme des "indigènes". Hélas, comme le ridicule ne tue pas, ils pourront le répéter à l'envi.

Troisième camouflage : au lieu de dire "juif" ils diront "la finance", ou bien ils critiqueront telle ou telle personnalité, non pour son action ou ses opinions, mais parce qu'ils ont lu ou entendu dire qu'elle était juive. Par exemple, ils critiqueront E Macron en affirmant qu'il a travaillé chez Rothschild. S'il avait travaillé au Crédit Agricole, personne n'en parlerait, mais la différence, c'est que la famille Rothschild est d'origine juive. Une autre combine consiste à utiliser le mot "sioniste" à la place de "juif", alors que ces deux mots n'ont pas le même sens.

Pour critiquer leurs détracteurs, ils ont aussi un vocabulaire codifié, qu'ils répètent en boucle. Le mot le plus savoureux est "collabo". La première fois, on ne comprend pas, puisque les "collabos" étaient des français qui collaboraient avec les nazis pour déporter les juifs. Oubliez tout cela ! Maintenant, le "collabo", c'est celui qui est antiraciste, et qui sera donc complice des "colons", des "musulmans" ou de la "finance" (voir plus haut).

Une autre insulte est assez courante chez eux, toute personne qui les contredira deviendra "bobo", ou pire encore "écolo-bobo". Cela ne veut rien dire, mais ça ne fait rien. Depuis quand les insultes devraient-elle avoir un sens ? Ah oui, vous avez remarqué ? Ils ont fabriqué une nouvelle race !

Nos racistes méprisent aussi l'écologie. Ainsi, l'effet de serre ne serait qu'une mystification, voire un complot, organisé par la "finance internationale" ou bien par le "Giec". Paradoxalement, si le réchauffement se poursuit, des millions de réfugiés climatiques viendront bientôt s'installer en Europe. Logiquement, les racistes devraient donc lutter contre l'effet de serre pour éviter cette "invasion". Hélas, ils font le contraire, tout en dénonçant un "grand remplacement" qui relève du pur fantasme.

Lorsque les mots "collabos" ou "écolo-bobo" ne suffisent pas, ils peuvent dénoncer leur contradicteur comme étant un "algérien", ce qui semble être une insulte grave dans leur bouche, ou pire encore, une "algérienne". On peut alors lui conseiller de "rentrer au bled".

Leurs interventions sur les forums sont stéréotypées. Un grand classique, c'est d'exploiter un fait divers, en laissant entendre que le coupable est un noir, euh pardon : un "colon". Vous abordez des questions budgétaires ? Tout l'argent part pour accueillir les "colons". Le problème du logement ? On ne loge que les "algériens". Violence à l'école ? Les "musulmans", etc. De toutes façons, leurs interventions sur les forums ne sont souvent que des prétextes, leur but étant de placer un lien vers une page un peu spéciale, dans le but d'améliorer le référencement de celle-ci. En effet, il quand même préférable d'aller à la source, vous savez, là où on défend les "français de souche" ou encore "souchiens" (sic).

Vous ne savez pas ce qu'est un "français de souche" ? Je crois que si on posait la question aux racistes, ils seraient bien en peine de répondre. Aux États-Unis c'est pareil, certains veulent édifier un mur pour protéger les américains de souche... de l'invasion amérindienne.

La culture de la peur est omniprésente chez les racistes. Les "colons" viendront vous chercher chez vous. Assoiffés de sang et de sexe, ils violeront les "femmes indigènes"... On se croirait vraiment au Far West. Ou peut-être en pleine guerre d'Algérie. Mais à l'époque, et ce n'est pas si loin, qui étaient les violeurs ? Et qui étaient les indigènes violées ? Le détournement du vocabulaire donne la nausée.

Quels sont les projets politiques des racistes ? L'histoire nous les a enseignés : déportation et génocide. Pour éviter les poursuites judiciaires, les racistes ont donc inventé un nouveau mot : "remigration". C'est évidemment absurde, puisque la plupart de ceux qu'ils désignent comme immigrés sont des français nés en France. De toutes façons, l'objectif est autre.

La révolution raciste est en marche. Pour cela aussi, ils détournent les mots. Pour nous, le terme "libération" se réfère à la fin du nazisme en France. Pour eux, c'est exactement le contraire : la "libération" interviendra lorsqu'ils prendront le pouvoir, pour imposer la "remigration".

Si on les laisse faire, on peut craindre une issue "à la Rwandaise", dans laquelle les réseaux sociaux joueront le rôle de "Radio Mille Collines".

Il faut les arrêter. Mardi 19 février, participons aux rassemblements contre l'antisémistisme.

Source de l'illustration : Openclipart