Le racolage politique

@chantecler

les affichages (sur panneaux ou par courrier) ne sont pas les mêmes pour les régionales et pour les départementales.

De toutes façons, l’activité politique est devenue une animation commerciale et elle fonctionne avec les mêmes outils : marketing, publicité, promotions et mensonges.

Nabum a raison : ce qu’ils vendent n’est pas une solution à nos besoins et attentes, mais de l« »amour", ou plutôt de l’émotion, du sentiment et des tripes. Peur, joie, tristesse colère, dégoût et surprise ont remplacé les éléments tationnels comme le sociétal a remplacé le social.