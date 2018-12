Le RIC ? Oui, mais...

Voici la revendication des revendications. Dans les rangs des gilets jaunes, il semble bien que l'idée soit aujourd'hui largement défendue et c'est tant mieux, mais rien n'est simple à ce niveau de politique.

« T'es chiant. »

« Je sais. »

Tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit : à partir du principe de pétition, atteint un « certain nombre de signatures » on déclenche un référendum. Bien, une vraie proposition qui va dans le sens de la démocratie, la démocratie pour le peuple, c'est la liberté d'inventer ses propres lois, bravo, super, on signe...

Il y a tout de même deux gros bémols qui selon moi méritent réflexion. Tout d'abord la faisabilité d'un tel procédé, en effet les gens ne manquent d'idées contrairement à ce que dit la légende et le problème d'une telle initiative, c'est que les gens auront tendance à signer plus facilement qu'une simple pétition s'ils ont la garantie que cela peut aboutir à un vote avec obligation de légifération en cas de victoire. Ce que je veux soulever ici et qui me paraît important, c'est le principe individuel de la réflexion. Chacun propose son idée et on vote tous pour ou contre, c'est bien, mais nous sommes des dizaines de millions dans ce pays et tout le monde défends une, voire des causes. Il suffit d'observer le nombre de pétitions en tous genres qui circulent, encore une fois le flot de propositions risque de noyer la pertinence. Organiser des élections, même électroniques et faire appliquer des lois demande du temps et des moyens.

Deuxième chose à prendre en compte : la capacité de chacun à prendre une décision juste et cohérente. En effet, nous n'avons pas tous les mêmes capacités ni le même niveau de compétence selon les domaines. Le principe de démocratie me convient, mais il faut aussi et pour le bien de tous, penser à l'efficacité de notre législation. La loi sert à coordonner l'ensemble d'individus que nous sommes pour que nous puissions tirer le meilleur profit de l'intelligence collective (ou plutôt elles devraient servir à cela). Alors vous me direz que chacun fera des propositions en fonction de ses champs de compétence et de ses centres d'intérêt certes, mais un référendum implique la participation de toutes personnes en droit et en capacité de voter, et dans ce cas comment améliorer les conditions de travail de certains supermarchés par le RIC ? En quoi l'ensemble du peuple est compétent pour définir la pertinence de certains médicaments sur la santé ? Comment protéger l'ensemble d'une majorité qui prendrait d'abord en compte son bien propre ou celui d'une communauté ? Dans sa forme proposée, le RIC n'a d'intérêt que pour certains sujets de sociétés et encore là aussi pour être efficace, il va falloir préciser un peu la chose.

Je donne un exemple concret. Je suis personnellement contre la peine de mort en toutes circonstances, un message qu'il est difficile de porter. En effet, il semblerait que deux Français sur trois soient pour. Le jeu démocratique voudrait donc qu'elle soit appliquée. Mais les choses vue sous cet angle sont beaucoup trop simples. La peine de mort à des effets sur le comportement collectif, car le fait qu'il puisse être « légal » et donc communément admis comme « normal » de tuer signifie énormément de chose pour l'ensemble de la communauté, car cela impacte directement l'idée même de justice. Quelle justice voulons-nous, une qui venge, une qui protège ? Les deux ? Quel message d'humanité envoyons-nous aux générations futures si nous ressortons la machine à décapiter ? Qu'ils soient pour ou contre la peine de mort, combien ont sérieusement étudié la question ? La question de son impact justement ? Est-ce vraiment efficace ? Combien ça coûte ? Comment prendre une décision intelligente sans avoir d'abord étudié le problème en profondeur ?

Les gens vont majoritairement voter sans connaître le nom des candidats et demain ils auraient les compétences pour décider des grands axes économiques à adopter, des règlements à appliquer dans les hôpitaux, de voter des lois sur la pêche au gros ou les grands projets d'urbanisations ? Les rêves sont un moteur, mais pour avancer, il faut aussi s'adapter à la réalité.

Alors on fait quoi ? Un maître-mot : concertation, une solution : Référendum d'Initiative Populaire des Assemblées. Le génie humain est dû à notre coopération et je pense que pour ne pas être noyé sous des propositions plus farfelues les unes que les autres, il faudrait créer de petites assemblées (à voir pour l'organisation, j'essaierais de préciser ma vision des choses dans l'avenir, mais pour l'heure l'objectif est de soumettre l'idée de base).

Je pense que de petits groupes de personnes discutant préalablement de différentes propositions n'auraient que des avantages, car cela permettrait de faire un premier tri et cela permettrait également un premier polissage de ces idées. De plus, il est probable que beaucoup d'entre nous pensent aux mêmes idées et une concertation permet d'éviter les doublons. Il y a aussi le problème de la réaction à chaud. En effet, nous le savons, sous le coup de l'émotion nous perdons gravement en rationalité et une législation digne de ce nom ne se construit pas sous l'effet de la colère ou de l'indignation. Ainsi, la concertation invite à la réflexion et permet de faire redescendre les ardeurs, de sorte que les décisions soient le véritable fruit de l'opinion générale et non une simple lubie qui serait passée par chance ou une conviction mieux vendue que les autres.

J'entends souvent qu'il faudrait remplacer le sénat par une assemblée populaire et je suis d'accord, mais pour moi, c'est insuffisant. Je pense qu'il faut des assemblées partout et dans tous les domaines parce que ça rendra nos décisions vraiment populaires et collectives. Cela fera également barrage à la corruption, car si nous sommes des millions de décisionnaires, il va être dur de nous acheter sauf à faire le nécessaire pour que notre travail soit reconnu à sa juste mesure. Toutes les libertés découlent du pouvoir de décision politique et je conviens que le RIC va dans ce sens, mais il pose aussi, bons nombres de problèmes et ne prend pas en compte le facteur de la compétence. Dans une assemblée, les plus sages apaisent les plus véhéments et chacun apporte sa pierre dans son domaine de compétence. Quant à l'organisation de ces assemblées, il faudrait en discuter démocratiquement. Pour moi, elles devraient être des milliers, et nous pourrions faire partie de plusieurs assemblées par exemple des assemblées citoyennes pour les sujets de sociétés, mais aussi pourquoi pas des assemblées professionnelles pour que chaque salarié puisse défendre ses droits et où les patrons seraient l'égal des autres, car oui, je respecte l'esprit d'entreprise, mais nous en connaissons aussi les abus et nous sommes en droit de nous protéger de cela. Quand on pense démocratie, on pense souvent législation au sens de la collectivité, mais si le monde des entreprises était également soumis à plus de démocratie, les choses seraient autrement. L'entreprise, c'est le cœur de l'activité économique et c'est un monde totalement fermé ou presque au principe de démocratie. J'ai dit presque.

Ainsi, il serait possible d'utiliser au mieux les compétences et les idées de chacun. Ce que je vous propose, c'est un principe de concertation permanent pouvant déboucher sur un mode de législation à la fois populaire et intelligent. Plus besoin de pétition si le peuple, qui selon moi n'a pas les capacités de gouverner au sens de mener la barque, reprend ses responsabilités politiques, car chacun d'entre nous peut apporter de l'eau au moulin. Le vrai pouvoir d'un peuple ne se conçoit qu'autour d'un système qui satisfait aux aspirations de chacun et pour le bien de tous.

Nous critiquons souvent la professionnalisation de la politique, mais certains domaines demandent une grande compétence technique, qui n'est pas à la portée de tous, c'est un fait, mais selon moi, là n'est pas le problème. Confier une tâche importante à plus compétent que nous, nous le faisons quotidiennement. Toujours nous nous en remettons aux autres et c'est cela la collectivité.

« Non, moi, j'ai besoin de personne ! »

« Ok, ton électricité, tu la fabriques ? Ta voiture, ta chaise, ton portable, tes tongs ? Voilà, voilà. »

Je ne le dirais jamais assez, le génie humain est collectif et organiser des assemblées populaires, c'est créer un réseau qui nous appartienne et où les idées sont construites, affinées, débattues, selon nos besoins et non ceux des riches industriels, c'est cela le vrai pouvoir démocratique. Le système politique actuel, c'est des politicards censés représenter un courant de pensée, qui s'opposent à d'autres partis censés représenter les autres ! C'est l'opposition représentative permanente et c'est la porte ouverte à toutes les corruptions. Les assemblées populaires pourraient non pas être l'opposition, mais un véritable pouvoir qui n'opposent pas les courants de pensée, mais les invitent à se concerter pour trouver les meilleurs compromis.

Autre avantage et non des moindres, des assemblées populaires permettraient de régler les problèmes locaux sans avoir à passer par des organes nationaux, idem pour les départements et les régions, tout en permettant de discuter des grands sujets de sociétés. En imaginant un système de type : poupée russe, les idées les plus pertinentes pourraient remonter démocratiquement jusqu'aux assemblées nationales. Après tout, est-ce que j'ai besoin de donner mon avis quant à savoir quel budget accorder aux écoles dans le Gars ou en Bretagne si je n'y suis pas ? Quel intérêt ai-je à voter les règles qui régissent les métiers de la cosmétique si je suis poissonnier ? Votons selon notre position dans l'espace et dans le temps, votons selon nos compétences pour ce qui est de la vie courante. Et pour ce qui est des lois fondamentales qui actionnent les leviers culturels, alors là lançons de grandes concertations nationales et votons. Ceci est un modèle, nous pouvons en imaginer d'autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'une véritable démocratie efficace passera par une véritable implication politique qui ne peut se traduire uniquement qu'avec le pouvoir de dire : d'accord ou pas d'accord. Toutes décisions demandent : réflexion, concertation, débat puis choix, si les étapes sont grillées, le jugement ne peut alors qu'être faussé, et c'est ce qui se passe à chaque grande élection.

Ceci n'est bien sûr que mon avis, un embryon d'idée, mais une certitude, c'est que le RIC sous sa forme « pétitionnaire » créera plus de problèmes et de divisions qu'il n'en réglera. Une démocratie n'est pas un pays où le peuple fait des choix qui comme aujourd'hui, sont imposés en haut-lieu et dirigé par les médias, mais ce n'est pas non plus le fruit de la volonté individuelle. Cela demandera bien sûr, organisation et travail, il va aussi falloir apprendre à respecter l'autre, ce sera peut-être le plus dur, mais c'est possible, c'est même indispensable.

« Les moutons vont à l'abattoir. Ils ne disent rien, et ils n'espèrent rien. Mais du moins ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des Révolutions pour conquérir ce droit. » Octave Mirbeau