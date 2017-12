Le train de l’état

@pipiou.....Vous voudrez bien qu’on y mette, comme au temps des fascismes brun et rouge, des clotures d’opacité en forme de blockhaus, pour que tes amis de la secte devenu bling-bling soient tranquilles dans leur agissements de parvenus d’apprentis de l’interlope en deniers publics.

C’est pas de « simples ragots et bruits de chiottes » dixit votre « beau jargon », mais bel et bien d’informations graves renseignant sur le mental et l’esprit de ces hypocrites politicards adeptes de la politicardie de l’apparat et de la félonie narcissique. Alors je vous laisse réfléchir sur ce qui suit :