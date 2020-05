Le triomphe de l’individualisme

Je ne suis pas d’accord avec vous : on a constaté que pendant cette période inédite beaucoup de gens ont au contraire fait preuve de générosité, et ont pensé aux autres.

En premier lieu les soignants, non parce que c’est leur métier mais leur devoir, leur mission. Et pourtant on sait que les moyens leur ont manqué, et que leur condition n’est pas parmi les meilleures.

Puis tous ces ’invisibles’, salariés modestes, ignorés et souvent méprisés,mais qui font fonctionner la pays : éboueurs, routiers,livreurs, personnels des magasins d’approvisionnement, policiers, personnel des transports, agents de maintenance, etc ... On ne peut les citer tous, mais tous étaient là et ne se sont pas mis en grève : eux aussi savaient que leur rôle était indispensable.

Et on a vu aussi beaucoup de bénévoles s’activer pour que les plus démunis ne sombrent pas, de la solidarité entre voisins, avec les personnes âgées.

Non : les Français dans leur ensemble ont fait preuve de responsabilité et de solidarité, et ils ont respecté le confinement, pour se protéger soi mais aussi les autres : ils ont compris que c’est en se protégeant soi que l’on protège les autres.

Pendant ce temps, on a été saturé de messages contradictoires et souvent mensongers de la part des politiques, on a vu des experts défiler sur les écrans et sur les ondes, pour nous donner à tout moment leurs vérités, souvent contradictoires de l’un à l’autre. Et surtout on a assisté à un déferlement d’âneries sur les réseaux sociaux, dont Agoravox ... C’est regrettable, mais il ne s’agit que de bruit.