Le vandalisme des radars par les gilets jaunes coûte cher en vies humaines.

La vitesse n’est qu’un des facteurs des accidents de la route. L’accidentologie démontre qu’il y en a bien d’autres et des importants, comme le nombre de poids lourds sur la route. Pourquoi le gouvernement s’attaque spécifiquement à la vitesse plutôt qu’au trafic routier de marchandises ? C’est la question que vous devriez vous poser et que vous ne faîtes pas.

Rouler à plus de 80 km sur les routes secondaires ne pose généralement aucun problème de sûreté. De même rouler à plus de 130 km sur autoroute par temps sec et sans personne autour de vous. Ce sont ces généralisations stupides qui agacent les gens qui ont le droit (et souvent même le devoir) de conduire sur de longues distances sans toujours avoir à regarder leur compteur de vitesse.



Car en définitive, sachons l’admettre : ceux qui défendent les 80km sur la route sont généralement des gens qui n’habitent pas loin de leur travail et/ou qui ne veulent pas être embêtés par des ruraux ou des banlieusards.