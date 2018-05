Les autres causes du drame des urgences de Strasbourg

@Amaury Grandgil





Un petit rhume :

Un rhume mal soigné peut se transformer en sinusite chronique, otite chronique, etc...





Une petite angine :

Une petite angine n’existe pas si elle est bactérienne... Voir fongique.





La prévention, vous connaissez ?





Bref, quand on est malade, on se soigne et quand on n’est pas médecin, on va voir un médecin qui sensé faire correctement son boulot car on le rémunère pour cela.





Et quand on est malade ou fatigué, on ne travaille pas pour éviter de faire des erreurs et/ou de contaminer (ou blesser) ses collègues ou ses clients.





Un des problèmes est le sur-présentéisme...







Mais aussi l’abus de pouvoir de l’ordre médicale qui a tendance à avoir recours de plus en plus au brutalisme et à la culpabilisation des patients, voir à psychiatrisation de ceux-ci, etc...





Pour moi, c’est un problème d’égo dut à leurs statuts sociaux soi-disant supérieurs. Ils prennent les gens pour des cons...







Personnellement, plusieurs médecins en ce qui me concerne n’ont pas hésité à remette en doute ce que j’ai essayé d’expliquer... Comment on fait dans ces cas là ?





Hippocrate explique clairement que le corps humain est le premier outil de diagnostique. Si vous avez mal à un endroit, c’est qu’il y a forcement quelque chose.







Si tous les médecins ou les urgentistes (un peu comme vous d’une certaine manière) nous considèrent comme des psychopathes, mythomanes, hypocondriaques, autant laisser tomber.