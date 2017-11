Les bijoux de la couronne

La reine prise les mains dans le trésor public ...

Elle est si parfaite la dame aux chapeaux extravagants, aux tenues décalées et à la bonne mine de grand-mère modèle ! Notre délégué national au patrimoine a les yeux de Chimène pour notre Élisabeth à tous, reine de la guimauve et de la vacuité onéreuse. Mais au pays des régicides, il convient de célébrer la couronne, celle de l’ennemi juré, ces maudits anglois. On s’incline devant sa majesté, on s’extasie des commémorations, des fastes de la résurgence absurde d’un système délirant.

Quand soudain, le sol tremble, la terre s'entrouvre et le ciel tombe sur la tête des gaulois que nous sommes encore, en dépit de la mondialisation. La chère vieille dame, pratique l’évasion fiscale, triche allègrement avec la morale et la loi, avec l’argent des autres dont elle profite allégrement tout en insultant la solidarité et l’éthique. Elle est aussi vérolée que tous ceux de son espèce. La voilà prise les doigts dans le pot à déconfiture...

Doit-on s’en étrangler, s’en indigner ou simplement en conclure que tout est pourri dans le système financier international ? Je pencherais surtout pour la dernière proposition. L'honnêteté n’est pas de ce monde et sa très gracieuse majesté n’échappe pas aux lois qui président dans la caste des aigrefins, margoulins et autres coquins qui puisent allègrement dans la caisse commune.

Ne lui jetons pas la pierre, il faudrait alors qu’elle soit précieuse pour sertir ce qui lui tient lieu de couvre-chef. Elle ne doit être responsable en rien du scandale qui l’éclabousserait si nous étions dans un monde éthique. Elle a certainement suivi le mouvement, laissé faire quelques financiers de haut-vol chargés de gérer ses affaires. C’est la règle dans la maison des nantis, on en met de côté, loin des contraintes fiscales qui permettraient aux pauvres gens d’un peu mieux vivre.

Toute une armée de spécialistes fiscaux, de financiers retors, de banquiers véreux, d’avocats d’affaires louches, de conseillers en optimisation fiscale, d’aigrefins patentés veillent sur les intérêts des plus riches pour priver les plus pauvres de la juste redistribution à laquelle ils auraient droit. La reine n’a pas de carte maîtresse en main, elle est sous la coulée tout simplement.

Le roi pique dans la caisse, la reine met tout à gauche, le valet lui arrange ses papiers et sort quelques cartes biseautées de sa manche. Les cartes maîtresses indiquent des emplacements de par le vaste monde où mettre à l’abri des convoitises, dans des paradis fiscaux, cet argent ponctionné sur la caisse commune. La reine outre-manche, nos industriels, les footballeurs, vedettes, hommes politiques, grosses fortunes, partout de par la Planète, échappent à l’impôt que nous serons bientôt plus les seuls à payer.

Comme réagir ? En faisant de même ? Hélas tout ce que les lois inventent pour leur permettre d’échapper à la règle commune, est assorti dans le même temps de procédures juridiques et d’un arsenal répressif pour punir les petits et laisser agir les grands. C’est là le fonctionnement de nos sociétés qui ont tout un appareil d’état pour traquer les plus humbles tandis que les élites se placent désormais au seul service des puissants.

Un scandale de plus éclabousse, nous fait-on croire, sa majesté. Il se ne passera rien car tout est légal, je peux le parier. Ces voleurs ont placé dans les chambres législatives des commis d’état afin qu’ils inventent des stratagèmes officiels, des martingales de la grande truanderie internationale. Ils jouent sur un tapis, s’en mettent plein les fouilles et s’en lavent les mains.

La reine couronne toutes ses années de parasitisme honteux avec ce formidable pied de nez à la morale. Elle pourra se retirer en grande pompe, elle est inattaquable et aura l’absolution de ses chers sujets. Il n’est plus rien à attendre d’un système qui est fondé sur l’injustice la plus insupportable, la tricherie organisée, le mensonge institutionnalisé, la crapulerie honorée. Même l’indignation est sujette à caution. Pourquoi elle et pas les autres ? Tous ceux de son espèce font de la sorte, vous pouvez en être certain ! Payez et fermez-là, vous n’avez rien d’autre à faire !

Scandaleusement leur.