Les émules de Pinocchio

Est-ce à dire que tous les hommes sont menteurs ???Étymologie. Repris de l’italien pinocchio (« pignon de pin »), composé de pino (« pin ») et de occhio (« œil »), littéralement « œil de pin ». Attention il s’agit d’un conte alchimique. En réalité, pinocchio, c’est la glande pinéale. Celle qui voit. Et d’ailleurs, fée Clochette désigne l’étoile Sirius avec sa baguette. C’est dans l’album : L’étoile mystérieuse qu’apparaît le Chalutier SIRIUS. La vache n’est pas en reste : qui ne connaît la vache sacrée indienne, qui donne du fil à retordre à Milou et au capitaine Haddock dans les aventures deTintin ? Qui ne connaît Hathor, archétype égyptien de la grande déesse vache, pourvoyeuse de bienfaits et mère du monde, que l’on trouve dans bien des civilisations ? Que dire du bœuf. En effet quand quel de la crèche, du taureau de saint Luc, du Veau d’or adoré par les Hébreux ? HaDDock est la contrepartie de tintin. En effet, quand quelqu’un a menti et ne tient pas ses promesse on dit généralement : c’est TINTIN.... et quand cela roule, on dit : c’est Ad HOC...