Les Fichiers S

Yassine Salhi, le principal suspect de l'attentat de Saint Quentin Fallavier , attentat prévu dans le cadre d'une usine de gaz. L'individu aurait été fiché entre 2006 et 2008, comme sa radicalisation était patente il « était entré dans une catégorie plus précise = une Fiche S 13. Mais on n'avait pas insisté et comme son casier judiciaire demeurait vierge on avait interrompu le fichage.