Le fourre-tout idéologique.

Ainsi donc nous serions à la croisée des chemins à l'approche d'une patte d'oie qui promet une bifurcation qui nous conduirait pour les uns vers l'inconnu, pour les autres vers un monde nouveau. Chacun y allant de son couplet sur les fameuses valeurs qu'elles soient de la République, des Lumières ou bien Judéo-Chrétiennes.

Sur un chemin escarpé à l'horizon bouché tandis qu'un ciel d'orage plombe le décor, le choix s'avère bien compliqué pour celui qui tend l'oreille et espère véritablement fonder son choix sur ces prétendues valeurs qui guideront le chemin à prendre. Car au-delà des clichés qui veulent dans un réflexe manichéen mettre dos à dos les différents protagonistes dans le camp du bien angélique ou du mal absolu, il serait bon de s'interroger sur leurs fameuses valeurs respectives.

Tout d'abord en se retournant sur le chemin parcouru, il est bien compliqué de déterminer vraiment ce qu'elles ont pu être pour nous conduire dans une société de l'individualisme forcené, de la défiance systématique, de la confrontation de classe et du sectarisme religieux et moral, de la célébration du Dieu Argent. À bien réfléchir, nulle philosophie n'a prôné une telle déliquescence du tissu social pour mettre en avant les notions de Réussite, Compétition, Égoïsme.

Plus le monde se précipite dans les bras du libéralisme, plus toutes les valeurs de l'humanisme sont foulées au pied, écrasées au nom de la libre entreprise et du profit à tous crins. Même ceux qui se prétendent porteur d'une foi, accumulent sans vergogne des fortunes colossales pour la seule valeur qui détermine véritablement la marche du monde : le pognon.

Quand ceux qui aspirent à changer la donne se regroupent derrière une famille qui a fondé démarche personnelle sur l’accaparement de fortunes, il est permis de douter de la sincérité de leur versant social de leur nationalisme. Il est bon du reste de se rappeler que les Nazis s'étaient rassemblés derrière une appellation qui ne fut jamais sincère.

Des valeurs aux voleurs, il n'y a qu'une lettre qui change alors qu'il faut en ajouter trois pour passer du songe au mensonge. Aborder un choix de société capital avec des têtes d'affiche qui passent leur temps à mentir et à piocher dans la caisse commune, à établir des règles toujours plus contraignantes pour les citoyens et toujours plus généreuses à leur égard risque fort de nous causer grand dépit.

Quant à ceux qui affirment implicitement qu'il convient d'essayer leur chemin puisque qu'il n'a jamais été essayé, ils commettent grave et lourde erreur puisque le passé ne plaide pas en leur faveur. Les merveilleuses valeurs liées à la nation, à l'héritage d'une contrée qui n'a jamais été ethniquement pure ne sont que des inventions qui tendent à dorer la pilule.

Les valeurs, je crains qu'il n'y en ait pas dans aucun camp et que seule la définition d'un programme peut éventuellement sous tendre quelques principes moraux, idéologiques, humanistes tout en risquant fort de se trouver caduques devant l'immuable principe de réalité. Vous voyez bien que ce sont les yeux fermés qu'il vous faudra faire votre choix car rien de ce qui vous sera promis ne sera tenu.

Les politiciens nous ont habitués à mettre en avant des idées ou des propositions que par choix stratégiques, s'appuyant sur des sondages et l'air du temps. Nous n'en voyons guère qui se présentent à nous porteurs d'une ligne personnelle forte, étayée par des valeurs explicites qu'ils ne mettront pas sous le boisseau pour satisfaire à la discipline de groupe. Les vraies valeurs ne peuvent se plier à la ligne d'un parti, à l'obéissance aveugle d'un chef, à la volonté farouche de ne pas perdre sa place. Fermez le ban, il n'y en a nulle part dans ce marigot.