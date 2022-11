Les vieux, c’était mieux avant (les vieux sont-ils respectables ?)

Je veux dire : pas "les vieux en général", mais nos vieux actuels, en particulier. Et encore, pas tout à fait tous les vieux : seulement ceux de la génération W, plus connus sous le nom de boomers (1945-1965). Non parce que, les autres vieux, eux, ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ne sont pas nés dans la société hédoniste... Les vieux aussi, c'était mieux avant.

Les W, ou génération why (comme pourquoi, mais aussi l'argot pour n'importe quoi : "c'est le why ici !")... les W, qu'ils soient de gauche hédoniste ("jouir sans entrave"), du centre hédoniste ("projeter sans entrave") ou de droite hédoniste ("glâner sans entrave") sont de toutes façons hédonistes ("profiter sans entrave"). Ils ont connu le monde en tension avec l'URSS, comme un pandemonium opposant communisme et capitalisme, et la guerre ukrainienne tombe à point nommer, pour les rappeler à leurs bons souvenirs. Dans la mesure où ils dominent le paysage actuel (vous avez statistiquement plus de chances d'en être, vous qui me lisez, démographie française à l'appui) ils portent avec eux une mentalité années 70-80 toujours en nos années (20)20, dominant la noosphère contemporaine. Ce qu'ils aiment, c'est Giscard d'Estaing en forme d'Emmanuel Macron (bien que de moins en moins, pour profiter de leurs retraites sans entrave) et la crise pétrolière les renvoie tendrement à leurs 20 ans. En somme ? Ce sont les poissons dans l'eau de notre époque, quoi que leur eau soit polluée, tarie, épandue et asséchée, désormais : bref, invivable... faisant d'eux la pire génération qu'il faudrait actuellement, pour avoyer la France.

La génération d'Avant-Guerre, génération V, qui précéda la W (V pour "vieille de vieille") n'est pas même respéctée par la génération W, qui ne respecte pas plus les générations suivantes, X, Y et Z : ce qui fait quand même un paquet de monde. C'est à cause des W que la politesse a implosé dans nos relations : c'était une entrave à leurs profits relationnels, en termes de temps. Enfin, faut dire, d'eux à nous, la planète a pris 4 milliards d'individus supplémentaire, encore que la démographie française n'ait pas doublié quant à elle : elle a pris un quart d'habitants, tout au plus, l'industrialisation et la société de services diminuant automatiquement le nombre de naissances... pour, précisément, que la génération W "éduque sans entrave". Aussi la génération X fit-elle bien moins d'enfants (baby burst). Quant aux générations Y et Z, avec leur taux de chômage, la hausse du coût de la vie en général, et les habitudes prises avec les générations W et X, les enfants ne sont pas vraiment leur priorité - c'est pour cela que dans les décennies à venir, les immigrés et générations post-immigrées se partageront le territoire (aux racistes : il n'y a pas que des Afrasiens, dans leur lot migratoire). C'est le monde cyberpunk qui survient déjà (du moins, si les métaux rares nécessaires à l'électro-numérisation de nos vies, sont productivement bien gérés).

Les vieux, c'était mieux avant.

La publicité a éduqué les retraités W à faire du tourisme, délaissant leur rôle post-parental auprès de leurs enfants-devenus-parents : les X en veulent encore aussi (Emmanuel Macron en ressort). Or il y a une chanson de génération X tout à fait intéressante : My Generation, du groupe de rap metal américain Limp Bizkit (littéralement et en argot américain Gâteau Sec, comme les bons biscuits des grands-mères V, désormais arrière-grand-mères dans nos sociétés et facilement macchabées). Rien qu'un tel nom de groupe, résume le sentiment filial que les X ont hérité des W : nos ancêtres d'Avant-Guerre ne vaudraient que pour de ridicules gâteaux secs, dont le consumérisme peut désormais nous passer... Le morceau dit en substance :

Si seulement nous pouvions voler / Malgré le style boiteux de Limp Bizkit / John Otto, amène-les tous au pont Matthews / Ressentez-vous ça ? / Ma g-g-génération, lève-toi ! / Ma g-g-génération, es-tu prête ? / Savez-vous où vous êtes ? / Bienvenue dans la jungle punk, observez alentour / C'est Limp Bizkit, j'emmerde votre ville / Nous avons chargé l'onde de choc / Pour toutes les meufs dans la place et reprendre votre rythme.

Peut-être que je suis celui / Qui a volé au-dessus d'un nid de coucou / Devinez qui est le prochain ? / Génération X, génération étrange / Le soleil ne brille même pas à travers notre vitre / Allez vas-y dîtes de la merde, dîtes de la merde sur moi / Allez-y et dîtes de la merde de ma g-g-génération / Parce qu'on ne s'en fout pas, / Nous n'en aurons jamais rien à foutre / C'est juste que vous vous foutez de moi et de ma génération.

Hé gamin, suis mon conseil / Tu ne veux pas entrer dans un gros tas de merde / Le capitaine est ivre, ton monde est un Titanic / Flottant sur le funk, alors mets ton rythme / Peut-être que je suis juste un peu foutu / La vie est juste un peu foutue / Génération X, génération étrange / Le soleil ne brille même pas à travers notre vitre / Allez vas-y dîtes de la merde, dîtes de la merde sur moi / Allez-y et dîtes de la merde de ma g-g-génération / Parce qu'on ne s'en fout pas, / Nous n'en aurons jamais rien à foutre / C'est juste que vous vous foutez de moi et de ma génération.

Fais le plein Nelson / Limp Bizkit / Allons bouffer un hot-dog / Limp Bizkit / Casser des choses / Limp Bizkit / Qui obtient le blâme ? / Vous êtes blâmable et je reçois le blâme / Mais pensez-vous que nous pourrions voler ? (x3)

Eh bien je vole, je vole, je fais mouche ! / DJ Mortel ! Amenez-le sur la piste ! / Oh ouais, allez ! / Allez vas-y dîtes de la merde, dîtes de la merde sur moi / Allez-y et dîtes de la merde de ma g-g-génération / Parce qu'on ne s'en fout pas, / Nous n'en aurons jamais rien à foutre / C'est juste que vous vous foutez de moi et de ma génération.

Alors bien sûr, que c'est du rap metal, bien sûr, que ça se veut avant tout punk et funk, bien sûr, que ça ne correspond pas exactement à tous les milieux ni à tous les pays, néanmoins un sujet de génération est toujours un signe des temps, et tout ce qui naît aux USA a jusqu'à présent eut tendance à nous parvenir. Aussi la génération X nous a-t-elle dit quelque chose de la génération W, au travers de ce morceau déjanté. Que nous apprend la génération X sur la génération W ?...

Les vieux, c'était mieux avant.

La génération X, celle née environ dans la tranche 1965-1980, et qui va bientôt entamer sa retraite si elle ne l'a pas déjà fait (et qui imite souvent par là, la génération W globalement déplorable...) eh bien, la génération X nous apprend, en substance, que la génération W n'a été qu'une sale égoïste. Voulant profiter sans entrave, mais toujours dans l'idéologie morale de la génération V, la génération W a traité injustement la génération X. Les W profitaient de tout, mais ils ne voulaient en faire profiter personne alentour, pas même leurs enfants, dont ils se plaignaient pour de "sales gosses". C'est ce dont certains X témoignèrent, sociatriquement, dans un agir déjanté - comme disent les aliénistes - au travers de My Generation de Limp Bizkit, en soupape. Les boomers sont des plaies.

Dès lors, suivez-moi bien, que restait-il aux X, pour éduquer les derniers Y et les premiers Z (les premiers Y étant encore-toujours éduqués par les derniers W, et les derniers Z étant désormais éduqués par les premiers Y) ?... Relisez cette phrase, au besoin, en comprenant que les Y ont vécu grands ados et jeunes adultes les années 2000, tandis que les Z ont majoritairement vécu les années 2000 et 2010 (arrive déjà la toute jeune génération, parfois qualifiée d'Alpha)... Mais je disais : que restait-il aux X, pour éduquer les derniers Y et les premiers Z ? Plus grand'chose, l'héritage ayant été profitable aux W et consommé-consumé par ces mêmes W (comme chanterait Noir Désir, dans I'm Lost, Je suis Perdu, morceau lui aussi de génération X, début 2000's). Ainsi comme on dit sur le Net narquoisement : "OK boomer !" - en français accessible : "Cause toujours, tu m'intéresses !"... Sauf que la génération Z a même tendance à le balancer aux malheureux X (qui le méritent parfois, dans leur imitation des W)...

Les vieux, c'était mieux avant.

De la génération Y débutante, j'ai encore été éduqué dans la politesse et le devoir de respect générationnel. Mais, au cours de mon existence, même dans les petites villes et dans les villages, j'ai observé la perte de toute politesse, et surtout la désertification des rues au profit des écrans. Sur la route, ça n'a de loin pas été "des jeunes", que j'ai observé rouler comme des chauffards, mais largement des vieux, d'abord dotés de BMW dernier cri, et désormais de ces nouveaux SUV 4x4, dont on se demande encore à quoi ils servent pour le commun des mortels. Ceci, pour les W "plutôt de droite", car ce qu'ont fait les W "plutôt de gauche", c'est dilapider le patrimoine en divorces et dans l'immobilier, pour se donner des airs post-hippies féministes dans des maisons de campagne, dont ils se targuent en prétendant être plus écolos, que les générations Y et Z plutôt démunies financièrement - la génération X tenant le milieu (alors, bien entendu, une génération n'étant jamais uniforme, je connais des W qui ressemblent aux Z, et réciproquement, en termes de conditions socioéconomiques, mais voilà : la moyenne et la médiane, sont la moyenne et la médiane, pas le choix).

Bref, j'ai encore été éduqué dans les bonnes manières et l'honneur de l'âge, mais en fait ça n'a progressivement plus servi à rien au cours de ma jeunesse. Bientôt "dans la force de l'âge", comme on dit, j'ai été obligé de mettre mon éducation à la trappe, pour survivre à l'ensauvagement contemporain (dont les émeutes banlieusardes anti-flics ou même anti-secours ambulance et incendie, ne sont qu'un baromètre général). La rupture, le changement, c'était hier ! et ceux qui ne l'ont pas compris, BCBG, vivent dans une cage dorée. La France est brésilienne, en sa mixité socioethnique, mais ce n'est pas tous les jours le carnaval de Rio. On a Bolsonaro en Mélenchon pour le style, Macron pour la méthode, et Zemmour pour l'esprit : c'est pas joli à voir.

Les vieux, c'était mieux avant.

Aussi, à la question "les vieux sont-ils respectables ?", n'est-il plus permis de répondre aisément "oui". La seule question désormais est "les vieux s'avèrent-ils dignes de respect ?"... même les aînés de la génération V, pour ainsi dire grabataires, se défendent de la génération W, qui leur fait peur avec sa profitabilité. Et les X, préfèrent-ils la profitabilité de leurs parents, tels que Macron ? Eux aussi, ne sont pas respectables, surtout quand ils se comportent en gangsters accompagnés de gangsters ("Qu'ils viennent me chercher !" dit dans une immunité diplomatique entourée de services secrets - quelle bravoure - et pris en photo avec des taulards vulgaires et des occupants de hauts lieux en bas-résille encore plus vulgaires). Comme il se disait dans la rue ces dernières décennies, en menace préventive intrinsèque : "Tant que tu me respectes, je te respecte"... Rien qui mette en confiance, confiance à propos de laquelle d'ailleurs on dit aussi, que d'aucun "prend trop la confiance".

La confiance n'est plus la bienvenue entre nous, tout s'ensauvage, confinez-vous, il n'y a rien à voir, et vive le monde cyberpunk... "Nan mais sérieux ?"

Les vieux, c'était mieux avant.

Oui, soyons sérieux une seconde, et pas qu'une seconde. Il ne faut plus s'étonner, que les religions servent de repères post-illuministes (l'illuminisme : idéologie des Lumières déifiant le raisonnement dépourvu de déité, incapable de transmettre des valeurs autres que le devoir-raisonner-soi-même-sans-repère). André Malraux confiait à l'Express, le 21 mai 1955 : "Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'Humanité, c'est-à-dire la perte de toute notion profonde de l'Homme, va être d'y réintégrer les Dieux" or il n'y a que dans ce sens, qu'il faut comprendre son fameux : "Le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas".

C'est que les religions, elles, ont une longue hérédité, d'autant plus quand elles précèdent le monothéisme d'ailleurs, monothéisme qui s'imposa et s'impose toujours comme un sauvage (souvenez-vous d'Hypathie d'Alexandrie). Or on a besoin de Sacré, pour fonder la politesse, les bonnes manières, l'honneur, la bravoure et le respect. Pour le meilleur et pour le pire, la génération V savait cela, même dans son monothéisme, or elle grabate au milieu des sauvageons (tandis que les Y et Z du monde se débattent avec les jésuites, les télévangélistes et les fatwas, abusifs et aberrants dans ce contexte).

Les vieux, c'était mieux avant. Très, très avant.