Lettre d’un citoyen aux autres citoyens Français.

Les 30 juin et 7 juillet derniers, vous vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République dont nous pouvons, me semble-t-il, tirer quelques conclusions.

Battus au premier tour en arrivant en 3ème position, bénéficiant du barrage républicain au second, les forces de l’ancienne majorité arrivent finalement en deuxième position grâce aux voix de leurs adversaires. La nature de ces élections, marquées par une demande claire de changement du pouvoir, ainsi que les règles fondamentales de la démocratie, les oblige à accepter les résultats des élections, à accepter leur défaite, et à abandonner le pouvoir et à démissionner du gouvernement.

Il est le principal responsable de la déstabilisation politique de notre pays, notamment en ayant imposé une dissolution de l’assemblée et des élections législatives sans laisser le temps de préparation et le temps du débat aux citoyens.

Le Président de la République, est censé être à la fois protecteur de l’intérêt supérieur de la Nation et garant des institutions et du respect du choix des français. Mais au contraire depuis plusieurs années, il détourne les institutions de leur esprit démocratique pour imposer des lois sans vote de nos représentants, des lois qui vont à l’encontre de la volonté des français et il tord les règles constitutionnelles pour conserver le pouvoir comme il tente de le faire aujourd’hui.

C’est à ce titre que je demande à l’ensemble des forces politiques et des citoyens se reconnaissant dans les institutions républicaines, l’Etat de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l’indépendance française, d’inviter le président de la république à respecter le résultat des élections législatives et à nommer comme 1er ministre la personne qui sera proposée par le Nouveau Front Populaire.

S’il était réellement le garant du bon fonctionnement des institutions, alors il appellerait l’ensemble des députés, et les députés de son camp politique en premier lieu, à voter contre toute motion de censure qui n’aurait aucune autre justification que de refuser le résultat du vote des français.

Le gouvernement actuel doit démissionner et laisser le nouveau gouvernement exercer ses responsabilités comme le veut la tradition républicaine.

Il a fait suffisamment de mal à la France. C’est au nouveau gouvernement Nouveau Front Populaire et aux députés de l’assemblée nationale nouvellement élus de gérer la situation avec responsabilité et de faire en sorte de préserver la stabilité de notre pays.

Plaçons notre espérance dans la capacité de nos responsables politiques à faire preuve de sens de la concorde et de l’apaisement dans votre intérêt et dans celui du pays. Notre pays doit pouvoir faire vivre la démocratie que j’en suis sûr nous appelons tous et toutes de nos vœux.