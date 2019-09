Lettre ouverte aux « Indigènes de la République »

C'est un collègue des êtres humains, sans distinction de race, d'origine ni de sexe, qui écrit ces lignes. Collègue, et non pas frère, en ce que tous les êtres humains - en effet - ne sont frères qu'à condition de souscrire à une ancestralité mythique et une idéologie universaliste humanitaire, qui n'ont pas fait leurs preuves. Qu'homo sapiens se soit répandu sur la planète depuis l'idéalisée Mama Africa est une chose ; une autre est qu'il a évolué sur des dizaines de millénaires en rencontrant, s'affrontant et se croisant à d'autres homini. Tout ça, sachant qu'un seul millénaire peut connaître de profonds boulversements sociaux-culturels. Autant dire, donc, que c'est un collègue des êtres humains qui parle aux noms des identités : la sienne et les vôtres. Celles que vous défendez d'arrache-pied, au sein de la vaste collégialité - et non spécialement de la fraternité - planétaire.

Car vous parlez bien au nom de vos identités, n'est-ce pas, chers collègues "Indigènes de la République" ? ... C'est-à-dire au nom, pour être clair, de cet élément très particulier qui constitue une personne et une culture, en tant qu'elle se (la) raconte (à elle-même) bon an mal an, cahin-caha, bon gré mal gré. En effet, quand on consulte votre interface actuellement, il est dit bien à propos :

Notre objectif prioritaire est de faire converger, au sein d’une même dynamique antiraciste et décoloniale, l’ensemble des espaces de résistances que se donnent les immigrés et leurs enfants, les habitants des quartiers populaires et les populations originaires des « Dom-Tom ». Il s’agit ainsi de construire une force politique indigène autonome, capable de peser sur l’évolution de la société française et sur les politiques publiques. Le PIR a pour objectif, à plus long terme, la constitution d’un gouvernement décolonial, s’appuyant sur une nouvelle majorité politique dans le pays. Dans cette perspective, il travaille à construire des alliances susceptibles d’engager une dynamique de mobilisation et de regroupement sur une base décoloniale. Le Parti des indigènes de la république sera présent sur tous les terrains de l’action, y compris électoral.

Ce petit extrait est un puissant condensé de la question, il faut vous remercier de votre brillante pertinence. En effet chers collègues identitaires, votre objectif prioritaire, per definitio, enferme vos publics escomptés (des immigrés) dans le champ d'une militance qui se définit très précisément comme ayant migrée d'un point A à la France. A moitié par la force des choses plutôt coloniales apparemment, à moitié par velléités aussi éparses et diverses que sont les velléités existentielles humaines. De telle sorte que, d'emblée, chers collègues, vous obligiez - sur un mode sartrien, soit dit en passant, c'est-à-dire en faisant être autrui ceci-cela par votre regard ... - vous obligiez, disais-je, toutes les personnes ayant migré en France et leurs descendant(e)s, à se sentir ainsi identifiables sous la notion d'immigré(e)(s).

Alors évidemment, vous ne le faîtes - dîtes-vous - pas spécialement de gaieté de coeur, encore qu'on sente bien qu'un certain militantisme se réjouisse, s'ébaubisse et s'ébroue dans les différents "espaces de résistances" qu'il mettrait en place. Cela ne manque pas d'enthousiasme, il ne faut pas se le cacher, mais attention précisez-vous : pour la bonne cause, naturellement, c'est-à-dire la cause de l'antiracisme puisque vous seriez résolument "racisés". Donc, s'il est permis à un collègue de bien vous comprendre : vous vous plaignez de ce que vous seriez hélas racialement identifiés, tout en vous ré-identifiant de vous-mêmes et par vous-mêmes en tant que diversité raciale ou - du moins - diversité sociale-culturelle.

Croyez-moi, ce n'est pas un collègue tel que moi qui vous donnerait tort. C'est vrai ! vous avez raison : des diversités morphologiques, tant au niveau physique que psychique, ainsi que des diversités sociales-culturelles, largement dues aux origines génétiques, sont ici à l'oeuvre. Elles sont autant à l'oeuvre que ce que le philosophe Georg Friedrich Hegel nommait le travail du négatif, et certainement pas pour vous rabaisser croyez-moi. En effet, même l'identité d'un collègue tel que moi, procède du travail du négatif. C'est-à-dire qu'elle procède sourdement, sombrement, intimement, vitalement, plus ou moins immaîtrisément. Elle procède depuis un territorialisme, à n'en point douter.

Ce territorialisme, vous le partagez au même titre qu'une personne prétendue d'extrême-droite identitaire. En effet, d'une part, vous convoquez votre immigration. Ensuite, vous vous sentez résolument implantés dans la République française. Après, vous menez un programme de campagne électoral sur la base du colonialisme, du post-colonialisme et du décolonialisme ; or que fait un colon, sinon s'implanter sur un territoire ? Aussi pouvons-nous sans conteste, chers collègues, vous nommer des contre-colonialistes, ainsi qu'y songeait feu Guillaume Faye. Lisez plutôt son archéofuturisme, mais aussi sa théorie de la guerre civile raciale.

La bonne nouvelle, chers collègues, c'est que vous menez cela dans les cadres démocratiques libéraux semble-t-il, encore que les préjugés moraux aillent diplomatiquement en votre faveur, et en la défaveur de toute autre espèce d'identité, surtout si elle est locale, c'est-à-dire séculairement racée européenne. Certes bien sûr, il y a eu des migrations intra-européennes plus facilement absorbées par la France, et d'ailleurs sans colonialisme (contrairement à vos aventures para-européennes, du moins quant à votre lignage génétique). Seulement voilà, comme vous le dîtes très bien, c'est essentiellement l'Afrique méditerranéenne et subsaharienne qui vous intéresse : l'Afrique arabe et noire, pour le dire sans fard, qui essaima chaotiquement dans les DOM-TOM et leurs propres indigènes véritables.

A la manière des chiens, nous sommes tous croisables, hybridables, métissables, combinables. Oui, biologiquement, nous sommes compatibles. Néanmoins, ce n'est pas la biologie qui intéresse vos partisans ni ceux qui préjugent diplomatiquement en votre faveur, aujourd'hui. Enfin, je dis que "la biologie ne vous intéresse pas", mais vous n'avez pas hésité à convoquer une notion très spéciale dans votre auto-désignation : indigène. Car le terme vient du latin, signifiant "génétiquement du territoire". Pour le coup, on ne peut pas dire que vous ayez été particulièrement judicieux puisque, les Indigènes de la République en fait, ce sont les Européens séculaires. Oui, les Indigènes de la République en fait, sont exactement ceux que vous racisés sous le terme de Blancs.

Du coup je ne sais plus trop quoi dire, largement effaré en ce qui me concerne, et je vous fais part de cela au titre de collègue, chers collègues. En effet, les personnes qui se sentent juives ethniquement, mais aussi plus largement asiatiques, et naturellement tous les autres Blancs, n'ont pas vraiment tendance à clamer hauts et forts qu'ils sont qui ils sont identitairement - sauf devant Alain Soral, allez comprendre. Mais c'est-à-dire que, même si les Juifs, les Asiatiques et autres Blancs s'assument identitairement, ils n'en veulent pas directement aux identitaires amalgamés à l'extrême-droite, d'une part, ni de toutes façons aux Français identifiables en général. Ce qu'ils font quant à eux, voyez-vous, c'est qu'ils se communautarisent discrètement, prudemment et cordialement - dans le pire des cas ; dans le meilleur, ils s'identifient à la France. Autant vous dire que ce pire des cas n'est pas le pire comme est pire votre PIR, en somme, puisque le pire, consiste à se communautariser turbulemment, follement et vilement, en prétendant encore régner politiquement. On sent bien que la pauvreté vous motive avant tout mais, au compte de votre parti, on a envie de vous demander pourquoi vous ne revendiqueriez pas plutôt l'indépendance, plutôt que de vouloir contre-coloniser comme vous faîtes ; certainement pour la richesse en vérité.

C'est là, chers collègues pseudo-Indigènes de la République - pseudo, puisque vous ne tenez pas à vous (la) raconter (vous-mêmes) selon la trame territoriale, - c'est là que vous récriminez évidemment. Votre situation n'est pas facile, j'empathise, pas plus facile que d'autres pauvres (la preuve par les gilets jaunes). Mais en effet, c'est là que vous voulez rappeler que vos aïeux étaient largement colonisés par les Blancs. Racisation, quand tu nous tiens ! et les préjugés, aussi. De votre part, chers collègues.

Oui, oui, bien sûr, l'envahisseur, ça n'a pas été vous. C'est vexant, de ne pas avoir été les plus forts, le collègue que je suis le conçoit d'autant mieux que la France n'a pas à proprement parler gagné les deux dernières guerres européennes, dites Première et Deuxième Guerres mondiales, puisqu'elles mobilisèrent aussi une poignée d'entre vous, sans parler des défaites coloniales. En plus, la France a eu besoin de l'aide du restant de l'Occident notoirement étasunien. Et puis, elle eut de l'aide souvent volontaire d'une poignée d'entre vous, faut-il le préciser ? Des qui avaient leurs motivations particulières contre d'autres sociétés-cultures territoriales africaines, c'est-à-dire entre vos propres territoires génétiques, en comptant sur l'aide occidentale comme les Gaulois comptèrent sur les Romains contre les Germains ... Je dis cela, parce qu'identitairement vous tenez à vous y identifier (aux régions africaines et autres) dans vos identitarismes, vos patriotismes, vos racismes et vos nationalismes immigratoires militants. Puisse le miroir d'un humble collègue humain vous réveiller quant à vous une seconde : vous aussi, vous êtes d'extrême-droite, dans vos genres, si vraiment il faut que cette catégorie politique ait un sens.

Du coup, donc, tandis que l'Occident renonça à envahir les territoires auxquels vous vous identifiés social-culturellement, ainsi qu'au plan biologique psychophysique manifeste - encore que croisable, métissable, mélangeable et combinable avec la race blanche, ne l'oubliez pas non plus ... - tandis donc, que vous vous identifiez comme "Indigènes" au sens de territoires génétiques, dans votre identitarisme racial-territorial spécifique nourri de vindicte ressentimentale ... eh bien, tandis que vous vous identifiez ainsi, vous ne réalisez pas que ce sont toujours les Blancs Occidentaux qui vous permettent de militer sur les territoires que vous identifiez à vos ennemis, sur leurs propres territoires identifiables au même titre que vous vous identifiez à vos propres territoires génétiques.

En substance, vous croyez pouvoir vous en tirer au prétexte que vous en seriez (entre les Blancs Occidentaux) tout en militant comme quoi vous n'en seriez pas (à cause de vilains racistes entre les Blancs Occidentaux) ainsi que comme quoi vous n'en êtes pas (en tant qu'auto-identifiés à vos territoires génétiques, vous-mêmes auto-racisés). Situation impossible, convenons-en, autant pour vous que pour ceux à qui s'adressent vos militances droitières-extrémistes dans l'âme. Cela dit, je ne vous en veux pas : pour ma part, la notion d'extrême-droite ne veut rien dire.

Car il est bien loin, ou bien minoritaire, le monde exterminationniste-suprémaciste qui voudrait vous exterminer-dominer. Vous voulez décoloniser l'Occident en le contre-colonisant donc, alors que l'Occident aurait du mal à être son propre colon, vous comprenez. Esprit de vengeance, quand tu nous tiens ! tu nous rends dingues. Vous êtes bien placés pour le savoir, ou plutôt non - en fait.

C'est-à-dire que le PIR n'est pas avenir, mais est bel et bien déjà advenu, malgré et avec vos perversions narcissiques. "Just sayin."

