Limitation à 80 km/h : scandaleux ! (2/2)

Je n’emploie si possible pas d’argument débile contre le 80, tel que « en allant moins vite on s’endort et on se tue plus ».

Sur route rectiligne on s’ennuie autant à 90 qu’à 80. La différence se fait à moto dans les routes à virolos. La force centrifuge croissant au carré de la vitesse, en ralentissant à 80 on n’incline presque plus là où à 90 ça va encore, tout juste. En dépit de 10 maigres km/h d’écart, il y a un monde de différence de plaisir de conduite entre 80 et 90.

Vu que je fais de l’ULM il va être difficile de me faire peur sur la route en brandissant des morts. A 80, je gonfle, et c’est tout. Encore une fois, il n’existe pas de vitesse limite qu’on puisse décider selon un argument objectif. Chacun propose sa subjectivité, et n’en a pas de honte particulière.