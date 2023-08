Liquider les Valeurs Magnifiques de l’Humanité

LVMH en toute simplicité

Les Jeux Olympiques seront populaires chante un Prince qui a voué son parcours aux sirènes du Capitalisme. Comment un banquier, adepte des comptes courants peut-il ainsi nous faire avaler des valeurs qui ne sont pas monétaires mais humaines ? Le pari est impossible tandis que sa seule flamme brûle pour les rois de la finance et des bénéfices délirants.

Il est certain que nul n'a cru à ce discours démagogique qui prétendait que Nos Jeux seraient accessibles à tous, constitueraient la grande célébration de la concorde nationale et de la devise républicaine. À toujours ainsi nous prendre pour des imbéciles, le banquier a fini par hériter de la médaille d'Or du mépris et du mensonge.

Le pays sera prêt et nous aurons de très nombreuses médailles, déclare-t-il la main sur le portefeuille. Il oublie de préciser que jamais le sport à l'école n'a été aussi sinistré, que nos athlètes ne brillent que dans les sports qui se pratiquent essentiellement dans les nations économiquement avancées et que pour le sport roi de l'olympisme, l’Athlétisme, le fiasco sera au rendez-vous.

Le prix des billets ne suffisait pas à démontrer à quel point la volonté de Freluquet est d'éliminer le peuple laborieux et miséreux qui lui fait l'outrage de le détester. Pour achever de cracher sur le plus grand nombre, le sponsor principal de ces merveilleux jeux de la simplicité et du partage sera une société du luxe : LVMH.

Cerise sur le gâteau, non seulement LVMH habillera les athlètes pour honorer la haute couture tricolore mais qui plus est, abreuvera en champagne le gotha des spectateurs, ceux que l'on honore et que l'on flatte, les VIP qui bénéficieront du privilège de boire cet alcool strictement interdit pour les cochons qui paieront leurs places.

Le principe d'égalité balayé comme bien souvent par cette caste au pouvoir, valets d'une classe de nantis et de privilégiés qui sont en droit d'attendre un retour sur investissement dans le mépris de tous les principes républicains et de la fameuse nuit du 4 août. Voilà ce qu'on nous promet sans la moindre réaction de citoyens tellement habitués à être déconsidérés qu'ils se courberont une fois encore devant les iniquités criantes de cette République des canailles.

Quant à cette farce qui prétend célébrer la jeunesse sportive, nous savons que ce n'est qu'une vitrine pour chanter les louanges d'un système qui conduit à la plus totale décadence. Les corps des athlètes étant l'enjeu de gains commerciaux colossaux, d'expérimentations techniques et médicales, de manipulations génétiques sans doute dans un futur proche à moins que ce ne soit déjà le cas et de l'odieux et insupportable orgueil nationaliste.

Supprimons les hymnes et les drapeaux, débarrassons les athlètes nus de l'étiquette nationale pour faire éventuellement de ces jeux, une communion planétaire et non ces honteuses batailles des egos patriotiques. Comment s'étonner en voyant ce spectacle affligeant que la guerre n'est que le prolongement naturel de cette parodie ?

Oublions encore l'état de la Planète pour le temps d'une trêve climatique, battre des records de taxe carbone, de déplacements inutiles, de gabegies et de gaspillage. Pour amuser le bon peuple, il n'y aura rien de trop beau le temps de cette caricature de nos plus monstrueux travers. LVMH n'étant à ce titre que l'archétype de ce système qui se moque éperdument de la crise environnementale.

Alors bien sûr, les naïfs et les gogos vont me rétorquer qu'il convient d'oublier, de se distraire, le temps de cette parenthèse magnifique qui va aggraver le déficit abyssal de la nation, creuser encore plus les inégalités et démontrer qu'insulter l'avenir est la principale préoccupation de tous. Je ne me range pas dans ce camp et je me refuse à être du nombre des complices de ces Jeux de la décadence !