Maurice Audin : remuer le passé ?

Si on ne remue pas de temps à autre la passé, soit le présent s’enfonce dans la vase et manque d’oxygène pour avancer, la Marche se fait asthmatique), soit il nous père à la figure. Le travail de l’historien est différent de celui du journaliste. Pour le journaliste, c’est le plus souvent qu’il y trouve un intérêt, il y a anguille sous roche. Et il faut alors faire une enquête d’historien sur les raisons qui ont poussé à faire ressortir cette page du passé. Lire Maurice Attia et nous en apprendrons toutautant,....Ressortir des héros communistes peut parfaitement servir la cause capitaliste. un peu comme quand on va se confesser cher le curé. Absout, donc, on peu gentiment continuer,....les mêmes conneries On attend les dessous du Bilderberg. Rien à espérer de ce côté,...Cela va de soi,...