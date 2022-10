Meurtre de Lola : l'indécence absolue de l'extrême droite et d'une certaine droite.

Dupond-Moretti, ce chevalier blanc qui combat la « petite politique » et la démagogie... On pourrait en rire si les circonstances n’étaient pas si tragiques. ( ;_·)

Petit rappel sur le triste sire Dupond-Moretti (qui est la personnification même de l’indécence...) :



(Audrey Crespo-Mara) > Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l’accepteriez ?

(Eric Dupond-Moretti) > Non !

(ACM) > Sûr ?

(EDM) > Oui, sûr ! D’abord, personne ne me le proposera ; ça serait un bordel, mais alors... Personne n’aurait jamais l’idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable, de me proposer cela. Et moi, franchement, je n’accepterai jamais un truc pareil, non !

(ACM) > Pourquoi ?

(EDM) > Ce n’est pas mon métier... Faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique !