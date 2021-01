Depuis des lustres Asselineau, mais pas que, s'evertuent à convaincre une simple et petite cinquantaine de député de lancer une procédure de destitution à l'encontre de M. Macron (pourquoi faire ?).

Monsieur le député, je vous écris une lettre, que vous lirez peut-être...

Il ne s'agit pas d'obtenir la destitution de micron par cette procédure car, dit cet homme politique connaissant bien les rouages du système, de par sa complexité la démarche n'aboutirait probablement pas : l'article 68 - destitution du président de la république - de la constitution détaille en effet que des passages devant assemblée / sénat / Haute cour..., votes etc. sont nécessaires.

Cependant :

Le président de l'UPR* et beaucoup d'autres souhaitent que seulement cinquante députés (nombre minimal) aient les c***lles et le simple bon sens de demander cette destitution pour mettre en branle un processus qui ne pourrait immanquablement pas être ignoré des médias mainstreams.

Une chance serait donnée, une fenêtre de tir ouverte, pour informer la "masse silencieuse, le "ventre mou", les bfmisés et autres zombifiés volontaires ou non, conscients ou non, qu'il existe une opposition forte et déterminée, avec ses raisons et ses arguments...Qu'il existe des actes anticonstitutionnels fomentés par notre leader massimo et sa clique, ainsi que des actes volontairement tus par les médias...Que ces derniers sont tout sauf neutres, etc., etc.

Il s'agit donc d'envoyer un mail, une lettre à son député. De faire pression en nombre. C'est la raison pour laquelle votre modeste serviteur vous présente, humblement, la petite missive en exemple, envoyée à son député (trouvé sur le site " https://www2.assemblee-nationale.fr/recherche-localisee/carte/FRANCE ").

En espérant qu’elle en inspirera plus d’un.

En espérant qu’elle inspirera des formulations plus rigoureuses, plus fleuries, plus couillues, plus pertinentes, plus ciblées…

Cordialement vôtre ; et avec tous mes meilleurs vœux à tout lecteur, quels que soient ses profil, opinions ou autre, comme je l'écris plus bas, car l'humanisme est au-dessus de la politique.

Bonjour M. Poulliat, (député lrem nda)

Ma requête, auprès de vous, a peu de chance d'aboutir, cela va de soi, cependant pour la transparence et l'information, par honnêteté aussi, je vous fait part de sa teneur :

Le chef de notre pays ne cessant de mentir aux français, entre autres de par les nombreuses promesses pré élections non tenues ; ce même Macron s'avérant, sans âme, sans carrure de chef d'état, n'ayant pas assez vécu humainement et socialement parlant, incompétent pour gouverner ce pays ;

Ce même Macron ayant effectivement montré une gestion calamiteuse de la crise actuelle ainsi que, de manière sous-jacente, une volonté non clairement avouée de mener la France vers un avenir ultra libéraliste, à connotation mondialiste.

Ce même mondialisme voire transhumanisme étant considéré par beaucoup non pas comme un progrès mais comme une décadence de civilisation : il est malsain, et même dangereux car concevant la majorité de la population comme indigne de considération, négligeable.

De ce fait nombreux sont ceux, dont je fais partie, qui souhaitent son départ et qui (vous) demandent (à leurs députés) de participer à la démarche parlementaire demandant sa destitution (art.68 de la constitution).

Nous savons que ceci n'aboutira pas, in fine, à la véritable destitution, mais aura une chance, étant de fait obligatoirement médiatisé, de faire prendre conscience à de nombreuses personnes encore conditionnées par les médias mainstreams ou sous le charme (savamment entretenu ex nihilo) du personnage, qu'une véritable, robuste opposition existe.

Cette opposition aura sans doute l'opportunité de présenter enfin ses griefs de taille, passant à travers les mailles du terrible filet qui s'assimile de plus en plus, hélas, à de la propagande de la plus vile espèce qui soit. Je veux parler de la "com", du médiatiquement et politiquement correct. Bref, d'une prison mentale.

Cordialement vôtre,

Avec tous mes vœux de bonne année, sincères, car l'humanisme est au-dessus de la politique.

J.L. (j'ai signé de mon vrai nom, nda, évidemment.)

Très imparfait mais mieux que rien. Après coup je déplore d'avoir oublié une petite démonstration sur la non représentativité réelle de micron.

* Auquel je vous renvoie via upr tv sur YouTube par exemple, au moins une de ses récentes vidéos exprime la demande clairement.