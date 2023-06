Mort de Nahel : la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et l’huile sur le feu...

Putain mais vous vivez sur pluton c’est pas possible autrement... Ou les Macronistes decouvrent la puissance de la réalité lorsqu’elle transparait à travers les rideaux de leurs propres fenetres...

Les événements se suivent et ne se ressemblent pas. Qui aurait pu imaginer que la France serait au bord de l’implosion à la veille de la grande trêve estivale ?

Euh... tous les gens qui habitent en France ? On est au bord de l’implosion explosion dans tous les domaines, sur tout le territoire, et depuis des dizaines d’années. A force de ronger l’os, ya un moment ou il se brise

Education, santé, emploi, niveau de vie, services publics, retraite, maladies psy, esperance de vie, economie, dette, rapports sociaux, ghettoisation. Scusez, mais vous pourriez me citer un domaine, un seul, dans lequel les perspectives ne sont pas moroses / noires / alarmantes ? Tout pète, depuis des dizaines d’années. Ca n’en est qu’une manifestation de plus et c’est le resultat du superbe systeme economicopolitique basé sur le copinage, la privatisation au profit des potes, l’absence dialogue, le semblant de democratie, et le fric le fric le fric comme seul horizon. C’est bien, c’est beau, mais ca marche pas, et vient le moment de payer l’addition dans tous les domaines simultanement. La Haine, ca date des années 1990 hein... Ya 30 ans...

Certes, beaucoup promettaient une explosion sociale en raison de la contestation de la réforme des retraites. Eh bien, pas du tout, celle-ci a finalement été absorbée, digérée, même si c’est amèrement, par les Français qui sont passés à autre chose

Jolies oeilleres... Vous vous fourvoyez. ca n’est pas parce que vous reduisez l’adversaire au silence en profitant de regles du jeu etablies par vous pour vous et sans aucune possibilité de contestation que vous avez convaincu ledit adversaire. Vous l’avez juste obligé à ravaler fierté, désir de revanche, et attisé le feu qui couve sous la glace et qui va revenir plus fort le coup suivant

Ca se traduira juste autrement. il ya dix ans, les contestations sociales c’etait des greves et des manifs. aujourd’hui c’est cars de CRS, tabassage, gazage, et des deux cotés. Et dans dix ans ?