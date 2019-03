N’oublions pas le sacrifice du colonel Arnaud Beltrame !

Excellent article, qu’on ne peut qu’approuver. J’ai un peu tardé à le lire parce qu’un tel sujet, pensais-je ne saurait susciter la polémique. De fait, il n’y a rien à ajouter.

Mais je suis consterné de voir qu’avant de cliquer sur « votre avis », il était à 1/5. Qu’est-ce que cela signifie ?

On ne le saura probablement jamais puisque les enfoirés qui désapprouvent qu’on rende hommage à la mémoire de Beltrame n’auront même pas eu le courage de formuler ici un avis. Les sinistres faux-culs du personnel politique dont ils se réclament ordinairement, à l’Assemblée, ayant été pour cette fois contraints, pour ne pas se déshonorer, de s’associer à l’éloge funèbre.



AgoraVox me dégoûte. Ce site de désinformations voué au complotisme, à l’antisémitisme, à tous les stalinismes, n’est fort heureusement représentatif que de ce qu’il y a en France de plus égaré et de plus con.

La France éternelle, la vraie, ce sont des gens de la trempe de Beltrame qui l’ont faite. C’est l’essentiel.