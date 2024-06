Ne faites pas monter la mayonnaise

La meilleure manière de marcher sur des œufs d'oie.

Le réflexe républicain, en une réponse éculée qui semble relever du conditionnement de base, consiste à se regrouper sur une place symbolique pour manifester son ire et son courroux. Si la chose est adéquate quand la nation tout entière est en péril, que ses valeurs sont attaquées de l'extérieur, elle devient parfaitement inopportune quand le danger est interne à notre tissu social.

Brandir banderoles et slogans contre le vote d'une frange non négligeable du corps électoral revient implicitement à vouloir mettre au ban de la citoyenneté ces gens qui sont dans l'erreur. C'est là une prétention sans borne que d'affirmer qu'il y a des votes légitimes et d'autres non. Si la menace est bien réelle pour notre démocratie, ce n'est pas en beuglant dans la rue que l'on peut en réduire le péril ; bien au contraire.

Ne pensez-vous pas que les braves gens qui ont porté leurs bulletins vers cette couleur politique méritent un peu plus d'égard que vos vociférations et vos cortèges ? Il convient en premier lieu de comprendre leur choix plutôt que de le dénoncer comme un crime contre les libertés et un péril contre nos libertés. Les raisons en sont multiples tandis que l'abandon du réel de leur existence par vos représentants n'a fait que le pousser dans les bras de l'hydre nauséeux.

Vos cris risquent de renforcer leur détermination à se faire entendre malgré le brouhaha d'une classe politique qui ne les a jamais écoutés. C'est au contraire en prenant le bâton de pèlerin, en allant à leur rencontre qu'il vous revient d'exposer les conséquences d'un choix désastreux pour la nation et pour chacun d'entre-nous.

Le dialogue s'impose en dépit du ressentiment que vous pouvez avoir, de l'incompréhension que suscite une adhésion qui se retournera aussi contre les sympathisants du jour. La peste brune n'a pas changé et ne changera jamais même si elle met en place des trésors de flagorneries, de démagogie, de mensonges pour attirer vers elle le plus grand nombre des exclus de la galette.

Convaincre, inlassablement expliquer, ouvrir le débat, fournir des arguments, rappeler l'histoire, tout cela est bien plus utile et efficace que ces rassemblements bruyants qui ne manqueront pas de mal tourner tant en ce domaine l'adversaire est passé maître dans les provocations. Et dans pareil cas, à qui profitera le crime ? Vous le savez parfaitement mais vous ne pouvez l'admettre tant vous trouvez une jouissance déplacée à vous compter dans les rangs des indignés.

De plus, vous n'êtes pas sans ignorer que nombre de médias dont une grande partie des chaînes d'information sont implicitement passés sous les ordres du mal. Le moindre dérapage lors de vos protestations sera monté en épingle, exploité avec une mauvaise foi comme savent le faire leurs bataillons d'experts en désinformation et en tromperie. Penser combattre la bête et lui donner des armes pour se renforcer plus encore constitue une vaste stupidité.

Faites donc le bilan des trente années écoulées. Quels furent les résultats de vos cris d'orfraies, de vos fronts républicains, de vos indignations démonstratives ? Vous avez toujours plus nourri le monstre, lui permettant de se croître et de se multiplier au fil du temps au point désormais d'être aux portes du pouvoir.

La victoire ne passe pas par de gigantesques manifestations mais bel et bien par un travail de l'ombre, une volonté de discuter et d'écouter, de prendre la mesure et les causes de ce vote du désespoir, par la mise sous tutelle des ambitions des uns et des autres dans ces fameux partis politiques prétendument démocratiques qui n'agissent que pour des intérêts particuliers. Le seul à mettre au pilori, à considérer comme nul et non avenu, c'est ce monarque insensé, méprisant, délirant et velléitaire qui n'a eu de cesse de dresser les unes contre les autres toutes les composantes de notre peuple.