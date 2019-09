Ne passez pas par la case départ

En lisant votre article ,cela me fait penser que ce pays ne sait plus rire et s’amuser. Mon père me racontes souvent les campagnes électorales d’avant la 2eme guerre mondiale et celle juste après , quand arrivait juste avant les élections les beaux messieurs de la ville dans leurs belles voitures rutilantes , c’était la fête au village . Les gens laissait parler le beau vendeur d’illusions capitalistes et à la fin chacun avait préparer son panier de fruits et de légumes pourris , un régal quand c’était la saison des Kakis , et le beau parleur s’en allait piteusement sous les jets de projectiles en décomposition ,tout y passait le beau costume , la belle voiture , et bien entendu les soutient du sinistre personnage que les villageois surnommaient « les lujambo » (en patois cela veut dire lucioles , qui s’allument et s’éteignent) , et pas d’œufs pour le vendeur de rêves , un bien trop précieux pour être gaspillé sur ces racailles. Bien entendu le front populaire était passé par là et après guerre les gens savait que c’était les communistes qui avaient le plus résisté. Je me dis qui à des Kakis pourris qui se perdent aujourd’hui.