Non à la destruction de nos bâtiments de vie ! Le combat à Melun des locataires de Schuman !

Depuis des années, les habitants du quartier Schuman de Melun s'opposent à la démolition de leurs bâtiments.....

Ce sont des familles qui vivent ici, pour certaines, depuis plusieurs décennies.

Elles refusent la destruction de leurs logements et réclament une rénovation qui serait, de fait, moins coûteuse financièrement et surtout humainement et socialement.

La photo jointe à l'article a été publiée par le Parisien il y a 3 ans.

https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/melun-77000/melun-la-renovation-urbaine-du-quartier-schuman-sur-le-gril-06-04-2018-7649940.php

Le maire de Melun avait toujours dit qu'il y aurait une co-construction du projet de rénovation urbaine avec les habitants eux-mêmes !?

Les promesses, comme le dit le vieil adage, n'engage que ceux à qui elles sont faites !

La démolition est programmée....tant pis pour les opposants même s'ils représentent toute une population !

Aujourd'hui la mobilisation des habitants ne faiblit pas, bien au contraire.

Comme le rapporte la présidente de l'amicale des locataires Schuman, membre du collectif des habitants du quartier Robert Schuman à Melun :

*

« Notre quartier se bat depuis 2016 contre le projet de démolition NPNRU concernant notre quartier, après une victoire en 2018, la Mairie revient à la charge pour nous imposer une démolition que la majorité des habitants ne veut pas ! Nous nous mobilisons (presse...) Nous viendrons à votre manifestation du 27 mars, pour dire non à la destruction des logements sociaux , non à la politique du remplacement... »

C'est un combat citoyen que nous soutenons.

Comme le formule la plateforme unitaire des associations et organisations du mouvement social qui préparent conjointement le rassemblement du 27 mars à 11 heures à Melun ( place Saint Jean) :

Il y a une urgence :

« Le Droit de véto des locataires sur les démolitions de leur logement »

De nombreuses associations, des mal logés, des SDF et des collectifs de citoyens participeront à Melun et dans toute la France et dans toute l'Europe pour le droit au logement.

Jean-François Chalot