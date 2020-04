NON aux Applications de Tracking du COVID-19 !

En Israel, depuis le 15 mars, le gouvernement a autorisé les services secrets intérieurs, le Shin Beth, à étudier les déplacements téléphoniques des personnes touchées par le coronavirus.





Ainsi, de nombreux Israéliens ont pu recevoir le message suivant : « Cher Monsieur, suite à une enquête épidémiologique, il apparait que vous avez été en contact avec une personne touchée par le coronavirus. Vous devez immédiatement vous isoler chez vous pour une durée de quatorze jours pour protéger vos proches et la population. Cette information sera utilisée uniquement dans ce but et sera effacée dès qu’elle ne sera plus utile. Cordialement. Les services de santé ».





Le message sera adressé à toute personne ayant été en contact à moins de deux mètres d’une personne contaminée pendant une durée de plus de deux minutes.



Actuellement nous comptabilisons 108 morts et 10.800 cas confirmés.



Le tracking associé à de nombreux tests sauve des vies.