Nos banlieues, jouet des manipulateurs politiciens

Des policiers mis en joue par des individus armés de Kalashnikov et cagoulés dans une cité à Marseille … juste avant la présentation du plan banlieue du – je cite Macron, pour le coup cocassement insolent – duo de mâles blancs dont ce cher Jean-Louis Borloo. Plan rejeté par son Excellence, lequel trouve la méthode d'injection de milliards saupoudrés obsolète. Lui préférant un assemblage de mesurettes déja actées par le gouvernement Edouard Philippe. En clair, police de sécurité du quotidien, dédoublement des classes de CP, emplois francs (aides aux employeurs sous conditions géographiques), aides pour que les jeunes de banlieue trouvent stages et apprentissages.

Au moins si cela se limite à cela ne découvrira-t-on pas trop tard que l'argent public est recyclé en achats sur internet d'artilleries russes lourdes. Quoique mon intuition – mais pas qu'elle – me souffle que les stocks sont déja constitués dans les caves depuis des lustres, et que la petite fusillade est juste un avant-gout de ce qui nous attend.

S'occuper des banlieues en trempant dans l'angélisme, telle fut la méthode de nos politiciens de gauche comme de droite. Distribuer les milliards sans controler dans le détail en omettant la ruralité, privilégier le bâti sur l'humain, fermer les yeux sur les associations culturelles financant des mosquées salafistes, laisser les recruteurs qataris et saoudiens faire leur marché sur place. Et surtout laisser les gens dans leur merde à force d'abandons de services publics, d'absence de moyens de transport et de discours culpabilisant – sur le port du voile par exemple – en amalgamant tout et n'importe quoi.

Résultat, explosion des zones de non droit ou les flics se font tirer comme des lapins, sous-sols et caves interdits de visites par la hiérarchie de la Place Beauveau, stigmatisations à gogo sur fond de montées des racismes, cités à la limite de l'insalubrité où l'amiante règne et met des enfants en bas-âge en danger de mort, populations abandonnées, jeunes sans repères rejetés dans un ensemble compact de racailles et connotés exclusivement Maghreb. Et cascade de discours politiciens creux exploitant la misère.

Je ne sais si l'option Macron – qui a le mérite en surface du moins de stopper net un gâchis, celui qu'on nomme politique de la ville, disons que pour une fois je ne lui jette pas la pierre même si nous en sommes pour l'instant au stade de la communication pure – fera mieux que tout ce qui fut fait depuis la gauche de Mitterrand. Ce qui me semble en tout cas certain c est qu'aucun des problèmes de fond n'est traité avec ces mesurettes et que si celles-ci paraissent en théorie aller dans le bon sens elles flairent bon le catalogue Ikea-banlieues de cerveaux trempés dans la sauce de l'ENA.

Ces territoires sacrifiés hérités des trente glorieuses font-ils encore partie de la République, on peut se le demander. Ses habitants pour la plupart sont aux avant postes de la souffrance et de la violence subie – des violences dirais-je. C'est à eux, victimes de ce vivre-ensemble quasi mort, que je pense. Que retiendront-ils de ces images des JT de nos chaines, sinon un nouveau sentiment de désespoir … Où est l'horizon, où est la promesse, où est l'avenir … Tant d'enfants sacrifiés sur l'autel des injustices, des amalgames, des omissions – jusqu'à quand la pétaudière de notre mauvaise conscience collective va-t-elle tenir …