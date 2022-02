Le samedi 5 février 2022, un réseau de solidarité, animé par l'infatigable Smina Kernoua a organisé sa sixième distribution alimentaire dans un quartier de Fontainebleau appelé la plaine de la chambre.

Un projet demandé par la ville et par le bailleur FSM ( Foyers de Seine et Marne) a été déposé .

Aucun retour n' a été fait, pourtant tout a été précisé : les objectifs, l'origine des denrées, le mode opératoire, la gratuité totale, le respect de l'environnement.

Qu'importe ! c'est dommage, on arrivera peut-être un jour à faire vivre un partenariat !

Le samedi 5 février la distribution a eu un succès reconnu par tout le monde, le public et la presse : près de 300 personnes ont été servies, plus d'une tonne de produits a été distribuée, de nombreux échanges ont eu lieu.

C'était le bonheur !

Au même moment les CCAS des deux villes, Avon et Fontainebleau ont organisé une collecte.

Nous aurions pu agir ENSEMBLE et d'ailleurs parmi les produits redonnés aux associations récipiendaires, ont été comptabilisés ceux que les colibris ont donnés suite à une collecte à Nemours !

Espérons que nous arrivions à construire un vrai partenariat !

Des liens ont été créés entre le DAL 77 et ce réseau, sur le terrain et Smina a proposé de créer un comité DAL (Droit au logement) FAN, c'est à dire Fontainebleau, Avon, Nemours.

Ce projet a reçu un écho très favorable parmi les bénévoles et les personnes aidées.

On ne peut pas plaire à tout le monde !?

Ainsi des personnes extérieures au projet disent que la distribution alimentaire n'est pas dans les fonctions du DAL et qu'il y a là un risque de relativiser cette action !?

C'est une réflexion intéressante qui mérite une réponse que je vais apporter .

Ces personnes qui critiquent, le font avec intelligence, je les en remercie :

Le réseau des colibris regroupe des dizaines de personnes qui ponctuellement se mobilisent en participant à des distributions alimentaires.

C'est une action qui répond à un besoin et que personne d'autres ne fait.

Une association ne se décrète pas, elle doit s'appuyer dans ses choix sur la réalité locale, sur les besoins de la population et les choix de ses membres.

Tous ceux et toutes celles qui ont participé à ces journées de distribution savent que la question du droit au logement n'est pas oubliée : des femmes et des hommes viennent discuter avec nous de leurs problèmes, des contacts se nouent et même des rendez-vous sont demandés et pris.

Depuis 10 mois que le réseau et le DAL agissent de concert, plus de 25 familles ont été rencontrées et aidées avec des résultats notables : relogements, mises à l'abri de SDF, logements attribués à des femmes battues.

Les distributions alimentaires sont un plus et ne prennent pas du temps sur l'action d'accompagnement des familles.

Les bénévoles et surtout Smina et Jean Claude sont quasiment des permanents qui chaque jour, sont auprès des familles ou en discussion avec les bailleurs.

Tout le monde ne peut pas être des écoutants !

Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de constituer une équipe solide et de disposer de réserves composées de dizaines de personnes qui participent aux dons alimentaires, répondent aux collectes d'objets ou de meubles pour des personnes qui, sans rien, aménagent dans un appartement.

Smina, Jean-Claude, Dominique et quelques autres n'arrêtent pas à répondre aux sollicitations avec très peu de moyens puisque pour l'instant, ni les villes, ni le bailleur n'ont un lieu à leur prêter même pour quelques heures par semaine.

Je les félicite.

Ils ne plaisent pas à tout le monde mais les gens, les sans rien, les démunis et tous les solidaires de tous les milieux les aiment.

Jean-François Chalot

la photographie est celle du Parisien

voir le lien de leur article ici

https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/les-gens-nont-plus-honte-de-dire-quils-ont-faim-a-fontainebleau-87-foyers-ont-beneficie-de-la-distribution-06-02-2022-HMXYT57PI5BSBDNC7NW5KZWCVA.php?xtor=AD-366&fbclid=IwAR2P-Gab6EWhL60E7D1ICNJy4Jt9rYXdpmwjj3Tq7XmADYd8ipdfLeazAEo