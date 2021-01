Où sont passées les Conditions Générales d’Utilisation du site CAF.fr ?

À l'heure où s'écrit cet article, 28 janvier 2021 au soir, il est proprement impossible de trouver les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) du site CAF.fr.



À ne pas confondre avec le site Data.CAF.fr, ni avec les dispositions CNIL de la CAF.

Les CGU : un fonctionnement juridique et pragmatique



Les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) sont ce qu'on appelle un contrat, tout ce qu'il y a de plus contractuel. Mais elles concernent l'utilisation d'un site Internet. Et, en somme, lorsqu'il y a des CGU sur un site Internet, comme pour tout contrat, vous vous engagez à vous tenir à l'affaire conclue, en signant (y compris numériquement). Mais, bien entendu, comme partout, le rapport n'est pas parfaitement symétrique (équitable). On dit alors qu'il est asymétrique.



Un rapport asymétrique, est un rapport dans lequel l'une des parties a plus d'influence que l'autre. Par exemple, quand vous voulez travailler sur un métier où il y a de la main d’œuvre, les salaires sont plus bas et les velléités de licenciements sont plus grandes, en cas de désaccord. En effet, les quêteurs d'emploi sont trop nombreux, pour être en position de trop négocier. C'est ce qu'on appelle communément « la loi de l'offre et de la demande ».





Quand les services publiques pratiquent les CGU, et notamment la CAF



En ce qui concerne les services de l’État, c'est plus compliqué. Ou plus simple, en vérité. Car l’État détient souvent le monopole. Donc, à proprement parler, signer des CGU avec l’État est absurde : l’État est l'influenceur par excellence, sur un territoire. L’État, ou l'une de ses administrations.



En l'occurrence ici, nous parlons de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). La CAF est une administration secouriste financière aux particuliers de France. On en entend surtout parler à l'occasion de propos xénophobes, tendanciellement racistes, selon lesquels « les étrangers – notoirement Africains ou Arabes – en profitent comme des petits fous, en vivant aux frais du forcément honnête contribuable »*. Ou bien, de façon plus générale, on en entend parler à l'occasion des discours sur la figure « paresseuse et feignante » du chômeur, qui lui aussi « profite bien de la vie » ou du RSA.



Avec l'obligation d'avoir trouvé un contrat de plus de 6 mois dans les conditions actuelles, ou à moins de 500€/mois in fine, on se demande régulièrement comment, même si – ne nous le cachons pas – il arrive que des mendiants plus et moins racisés Européens + se prêtent à vivre à la petite semaine de mendicité, tout en bénéficiant de telles aides aux logements idoines (et le plus drôle parfois, en se payant le luxe d'une dégaine anarcho-révolutionnaire : c'est pitié)**.





La CAF fait signer d'introuvables CGU



Fin septembre-début octobre 2020, la CAF faisait numériquement signer de nouvelles CGU à ses utilisateurs. C'est-à-dire que toute personne inscrite à la CAF, pour accéder au site en ligne CAF.fr, devait lire ces nouvelles CGU puis en valider la lecture, par signature numérique. C'est dire qu'il y a contractualisation, donc engagement des deux parties : l'administration secouriste financière aux particuliers, d'une part, et les particuliers, d'autre part. Qui n'ont pas le choix pour en bénéficier ...



Or, dans un pays de 66 millions d'habitants dénombrant selon les sources, 5 à 9 millions de personnes vivants sous le seuil de pauvreté, soit environ 15% de sa population, sans parler des aberrations dans le décompte du chômage, doublées des travailleurs précaires dont (auto)entrepreneurs … cela fait beaucoup de personnes, ayant besoin du secours financier de la CAF. On en avait surtout entendu parler en début de mandat macronien à l'occasion des 5€, et on comprend bien pourquoi en conséquence, vu le nombre de personnes concernées. C'est sans parler des annonces présidentielles pour faire face au covidisme, annonces qui ne trouvent que des demi-traductions (pour rester cordial), ainsi que des baisses progressives à revenus égaux ... qu'on mettra énièmemment au compte des solidarités « de guerre » (qui d'ailleurs, a jamais compris quelque chose aux calculs de la CAF ? aussitôt compris aussitôt changés, d'ailleurs).



Cela fait autant de personnes qui, après avoir signé les nouvelles CGU lors d'une connexion quelconque, n'ont pas accès à leurs CGU actuelles. Or, il se raconte que ces nouvelles CGU interdiraient de communiquer sur les relations de chaque particulier avec la CAF : pas de syndicat ni d'association de CAFiens possible à ce compte, pour une administration extrêmement importante dans la structure et la conjoncture actuelles du pays.



Ces rumeurs se laissent doucement créditer, par la pure et simple introuvabilité – même sur demande à la CAF, au prix de voir sa demande « oubliée » ou reconduite vers « un expert », sur plusieurs semaines – desdites nouvelles et actuelles CGU. Le plus inquiétant, c'est que la copie d'un contrat est obligatoire entre les parties, et qu'il est impossible au citoyen honnête de pouvoir se rappeler à ses droits et devoirs, quant au site de la CAF, en consultant lesdites CGU. Mais, si en plus tout cela doit imposer une omerta et une paralysie, c'est kafkaïen.



Ou bien, dans des termes littéraires plus récents : c'est kunderaïen.



Parmi les seules informations que l'on trouve.



Quand on clique sur le lien, voici l'article,

sur lequel redirigent aussi les interlocuteurs Web.

Aucun renseignement réel :





Les fonctions Précédent et Suivant, renvoient

respectivement sur ces articles :





Tout le monde reste sur sa faim.





* Cela n'interdit aucune politique migratoire plus sélective voire close, pas plus que des velléités identitaires. Il n'y a que les irréfléchis, pour amalgamer ces débats.

** C'est du vécu, après avoir proposé mon secours, mais aussi chez les zadistes.

