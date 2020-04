Outils participatifs pour un(e) élu(e) local(e)

Présentation des principaux outils participatifs pouvant être mis en oeuvre dans une collectivité locale par un(e) élu(e).

Auteur : Antoine Guignier, A Nous la Démocratie

Je présente ici un certain nombre d'outils que j'ai utilisés pour faire des animations démocratiques ou que je connais, et qui peuvent être utilisés par un(e) élu(e) d'une collectivité locale. Il s’agit de ma vision personnelle qui n’est pas exhaustive.

Le contenu est Creativ Common et peut être copié, diffusé, amendé..

1- Outils de remontée de paroles citoyennes

C'est une famille d'outils pour faire remonter des paroles citoyennes, des souhaits ou des objectifs de la population. Cela ne donne pas de réponses précises sur des problèmes posés mais c'est toujours intéressant de le faire pour alimenter des programmes.

Porteurs de parole

C'est un outil assez sympathique d'animation de rue. L'idée est de poser une question interpellante aux gens qui passent et de noter la réponse sur un papier et de la poser soit au mur, soit sur un panneau. Cela permet de faire remonter des idées sur un problème posé.

https://www.paroles-partagees.org/le_porteur_de_paroles_277.php

Cahier de doléances.

C 'est un peu la même chose mais sous forme d'un cahier qui peut être posé également lors d'une animation de rue. Les gens peuvent faire lors de l'animation sous forme d'une phrase ou de quelques phrases.

Ce dispositif doit être mise en œuvre de manière honnête car il peut être utilisé pour faire semblant de faire de la démocratie un peu comme dans le grand débat.

Enquete et porte a porte

L'enquête porte-à-porte est un peu plus poussée. Cela consiste aller voir les gens et à leur demander ce qu'ils veulent prioritairement dans leur ville, leur quartier. Cela permet d'aller voir les gens qui ne participent pas ou de cibler certains quartiers. Je n'ai jamais fait ce type d'activité mais Joe Spiegel le préconise dans les actions démocratie.

Sur Joe Spiegel :

https://www.labodemocratieouverte.org/maison-kingersheim/

https://www.youtube.com/watch?v=zxaQQvN3POA

Plateformes 2.0

Il s'agit de toutes les plateformes de démocratie 2.0, que j'ai utilisé que je connais bien. C’est un peu la version numérique du cahier de doléances. La principale aujourd'hui pour les villes est la plate-forme Decidim qui est une plate-forme open source mise en œuvre en France par la société Open Source Politics. Open Source ne veut pas dire que c'est gratuit à mettre en place. La licence d'utilisation est gratuite. Mais la maintenance et l’installation nécessite un gros effort et une haute technicité. Donc il faut envisager une prestation de open source politics pour la maintenance du système. Sinon ça ne marche pas.

Une autre plate-forme est la plate-forme cap collectif qui est une plateforme payante de bonne qualité au niveau de l'ergonomie commercialisée par cap collectif, qui sont des anciens de démocratie ouverte. Cette plate-forme est utilisée pour le système Parlement et citoyens qui permet de le faire des débats sur des projets de Loire des projets parlementaires.

Ces plateformes peuvent-elles être utilisées de diverses manières soit pour faire des remontée de proposition, des budgets participatif, des enquêtes...

Elle nécessite beaucoup de temps pour l'administration fonctionnelle : création des espaces de consultation, suivi dans le temps. C’est un outil au service d’une démarche et pas l’inverse.

https://opensourcepolitics.eu/

https://participez.nancy.fr/

https://participer.ecollectivitesvendee.fr/

https://nivelles.monopinion.belgium.be/

https://budgetparticipatif.ville-roubaix.fr/

https://cap-collectif.com/

https://parlement-et-citoyens.fr/

Outils de remontée de demandes simples

Il y a des petits outils sur mobile de remontée de demandes pour les collectivités, qui sont pas mal et qui sont plus simples que les grosses plate-formes, souvent difficiles à utiliser par des non-geek. Cela permet de faire remonter des demandes, des enquêtes, des propositions. Je connais fluicity qui est pas mal, mais je sais qu'il y en a d'autres.

https://www.flui.city/home

2-Co construction

Il s'agit d'une phase un petit peu plus complète qui permet de faire de la délibération, de rentrer plus dans le détail, dans un sujet et de construire en groupes des solutions à des problèmes posés par la ville sur différentes thématiques.

Ateliers participatifs

C'est le processus qui est mis en œuvre à Saillans et à Kingersheim. Il s'agit de réunir des habitants sur une thématique et de faire des animations démocratiques pour construire avec les différents acteurs de la ville des solutions sur les sujets posés.

Les outils d'animation viennent en général de l'intelligence collective et de l’éducation populaire. Pour ma part, je connais :

l'outil Metaplan qui est un bon outil pour construire collectivement une stratégie une orientation, soit pour un diagnostic ou pour des orientations thématiques. Cela permet de d'organiser les idées et les visions stratégiques.

https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/technique-d-animation-post-it-ou-meta-plan-44

J'utilise une méthode metaplan assez simple. Je fais travailler les gens sur des post-it 5 à 10 minutes pour écrire plusieurs propositions sur un sujet. Cela peut-être 3 à 5 ou 10 en fonction du nombre de personnes. Puis on pose collectivement les Post-it au mur en commençant par une personne qui propose une idée. Le facilitateur pose l'idée au mur. Puis il demande aux autres s’ils ont des idées qui sont un peu dans le même direction. Et il met les idées à côté. Une fois qu'on a fini sur ce groupe d'idées, on prends un autre post-it. et on le met pour refaire un autre groupe et on poursuit. À la fin, on arrive à faire des groupes cohérents, qui permettent d'avoir une vision partagée sur le sujet. Après, on peut voter (voir plus loin)

Résultat d’un meta plan sur l’agro-ecologie d’un atelier qu’on a fait avec Eelv Paris 9 : https://www.facebook.com/antoine.guignier/videos/vb.1035262663/10220009886410889/?type=3

L'outil “boules de neige” qui est très sympathique pour l'animation démocratique ludique et qui permet de fusionner les propositions des acteurs sous forme de petits groupes délibératifs de plus en plus gros.

https://drive.google.com/drive/folders/1YnARpfwtPQ7uWFgf7lGcyR7BCs48J0Kp

Une fois qu'on a émis des propositions. On peut les voter à partir de systèmes de gommettes simples ou chacun a un certain nombre de gommettes (par ex 3). Chacun va faire des votes à choix multiple pour les propositions qu'il souhaite être mise en œuvre. Puis on compte. Cela permet de prioriser les grandes actions.

il y a d'autres outils comme les 6 chapeaux de Bono, ...

Les outils de la gestion par consentement ne sont en général pas utilisés dans les ateliers participatifs car ils sont trop sophistiqués. C'est plutôt des outils de gouvernance partagée sur des groupes structurés et qui veulent fonctionner en mode sociocratique pour une gouvernance partagée. L'outil metaplan est un bon outil pour travailler dans un groupe et démocratique.

Forum ouvert

Le forum ouvert se fait quand on a beaucoup de participants. On découpe le public en sous ateliers de façon à revenir à des petits groupes délibératif de 10 à 20 personnes. Le forum ouvert se déroule sur une à deux journées. On peut envisager un grand nombre d'atelier sur des thématiques précises. Au début, on fait une grande assemblée pour définir les thématiques des ateliers, qui ont été planifiés dans l'espace dans des petites zones et dans le temps (par ex un le matin et 2 l’après midi). Il peut y avoir des thématiques, qui ont été prédéfinies par le groupe de pilotage. On demande aussi au public si les gens veulent d'autres thématiques. Une fois que les thématiques sont définies les personnes se répartissent en petits groupes sur les espaces prédéfinis pour discuter des sujet. Chaque groupe fait un restitution écrite. En fin de journée, on fait une restitution globale du forum ouvert et on peut aussi faire des activités festives ou des conférences avec des experts du domaine.

C'est un outil qui est très festif, très mobilisateur pour les groupes, très agréable et qui donne vraiment l'impression d'être agissant et en capacité de faire bouger son groupe ou sa communauté.

Je l’ai fait plusieurs fois pour les rencontres curieuses démocratie. C'etait organisés par les gens de la belle démocratie autour des listes participatives. C’était très bien

https://www.colibris-lemouvement.org/sites/default/files/content/forumouvert_fiche_pratique_19052017_1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=xZHfoVs5CUA

https://www.colaboremos.fr/quest-ce-quest-le-forum-ouvert/

http://le-collectif.org/curieuses-democraties/

https://labelledemocratie.ouvaton.org/wordpress/curieuses-democraties-langres/

https://labelledemocratie.ouvaton.org/wordpress/curieuses-democraties-barjols/

https://www.labodemocratieouverte.org/retour-sur-curieuses-democraties/

Jury citoyens/convention de citoyens et assemblées tirées au sort.

C'est la famille des outils délibératifs avec des citoyens tirés au sort qui délibèrent sur des sujets plus ou moins complexes ou plus ou moins vastes (sur le modèle des jury d’assise). Il y a plusieurs variantes à la mise en œuvre. Les tirés au sort peuvent varier de 15-20 à 150 pour les grandes assemblées citoyennes. On peut inclure ou pas des élus dans le panel.

Ce sont des processus très vertueux en terme de co-construction démocratique car ils permettent d'avoir un vrai panel représentatif notamment avec les gens qui ne participent pas et ça c'est très important.

Après c'est un processus qui est assez lourd à mettre en œuvre et qui nécessite une rigueur méthodologique importante pour éviter des biais qui pourraient orienter les décisions dans un sens ou dans un autre et réduire la légitimité du processus.

Notamment la rigueur dans la constitution du panel est importante et les experts et partie prenante doivent bien comprendre l'ensemble des acteurs sur le sujet. Sinon, on risque de perdre légitimité sur le sujet.

Sur les jurys citoyens :

https://www.youtube.com/watch?v=oxjPf49_9dE&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=SR1DpLYf1Qw

Les assemblées tirées au sort :

https://www.youtube.com/watch?v=K-gMFFbaCas

Manuel de la FNH sur les outils participatifs :

http://www.fondation-nature-homme.org/sites/default/files/publications/130912_democratie_participative-guide_des_outils_pour_agir.pdf

Bureau d’étude dans le domaine :

https://missionspubliques.org/

3- Votes et referendum locaux

Il s'agit de la famille des consultations des habitants avec vote sur des sujets qui ont déjà été maturés soit dans des ateliers participative ou dans d'autres outils délibératifs.

Budget participatifs

Les budget participatif sont mis en œuvre déjà dans plusieurs villes. C'est un processus simple qui commence à être largement utilisé et qui permet aux villes de démarrer les processus de consultation sans remettre trop en question leur fonctionnement.

Ca peut être un bon début pour les maires qui ont un peu peur de la démocratie.

On peut faire voter un certain nombre de projets, qui sont proposés par les habitants.

Les outils type Decidim proposent des modules pour faire les budgets participatifs.

http://lesbudgetsparticipatifs.fr/les-budgets-participatifs-en-10-questions-tres-simples/

Votes

Si on veut, on peut aller jusqu’à faire des processus référendaires plus poussés pour faire voter l’ensemble des habitant, dans l’esprit de la démocratie directe. Mais il y a des problèmes légaux car le mandat impératif est interdit en France. Il faut peut être l’envisager alors comme une consultation citoyenne. Cela étant, je ne suis pas spécialiste du sujet.

https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/05/05/l-etat-veut-faire-annuler-la-votation-citoyenne-de-grenoble

Cela nécessite de faire des votes à partir des listes électorale avec un certain niveau de sécurité. Il doit y avoir des outils de vote en ligne mais je ne les connais pas vraiment. Je sais qu’il y des outils pour les votes des grands conseils d'administration pour les entreprises

On peut aussi faire voter dans des bureaux de vote

4- Réflexions sur le sujets

Les taux de participations

La participation des habitants est toujours limitée en terme de taux de participation. On dit que, en général, on a un rapport 100 - 10 - 1 c'est-à-dire sur 100 personnes d’une communauté, 10 vont participer et sur ces 10, 1 va être véritablement acteur. C’est une peu ce qu’on retrouve sur les réseaux sociaux.

Par exemple à Saillant les ateliers participatifs regroupent en général entre 40 et 100 personnes sur un village de 1500 habitants (ce qui est beaucoup)

Je crois que la plateforme participative de Barcelone regroupe 20 ou 30000 participants sur une ville de 2 million d'habitants.

https://www.decidim.barcelona/

Sur le sujet : voir les experts de la démocratie participative comme Guillaume Gourgues, Loic blondiaux.

C'est pourquoi sur une ville un peu importante il faudra sans doute déployer faire plusieurs ateliers dans différents quartiers pour toucher le plus de jours possible. C'est pourquoi ces activités prennent du temps et peuvent être assez onéreuse à mettre en place.

Mais on aura toujours le problème de représentativité que Joe spiegel appelle le TJM : toujours les mêmes.

Les outils type jury citoyens permettent de remédier en partie à ce type de problème.

Il est intéressant de panacher les outils

Les experiences

Les villes qui ont le plus expérience en la matière sont celles de Kingersheim avec Joe Spiegel est Saillans.

Joe spiegel est l'acteur qui a été le plus loin dans la démocratie participative réel. C'est le plus honnête et celui qui a le plus pratiqué sur le sujet. Donc le plus simple est de voir ses vidéos et s'inspirer de sa méthode et sa vision.

Il n'y a pas de méthode a priori. Il faut expérimenter sur son territoire puis trouver ce qui convient le mieux en fonction du contexte et des habitants. Donc il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer.

Saillans ne communique pas sur le sujet car ils n'ont pas le temps. Donc c'est Tristan Rechid qui donne des méthodes sur les outils participatifs de Saillans.

C'est qui est un très très bon formateur sur ce sujet. Il fonctionne en mode payant mais c'est pas très cher et il peut travailler sur des budget de la ville. Ça peut être un bon démarrage pour se familiariser sur les techniques d'ateliers participatifs.

https://www.democratiesvivantes.com/

Pour les budgets participatifs, beaucoup de villes ont lancé cet action donc il y a beaucoup de retour sur le sujet.

5- Démarrer une démarche

Je pense que pour démarrer une démarche d'animation démocratie participative locale, il faut commencer par des choses simples de façon à ce familiariser avec le territoire et les outils. Il aussi possible d’avoir des échecs ou des choses qui ne marcherait pas on le souhaite.

Un des éléments qui est difficile, c'est de faire venir les gens sur des ateliers.

Il faut être conscient qu’il y a un rapport coût-bénéfice pour le participant (l’effort de venir versus le gain). Donc il ne se déplace pas s'il n'y a pas un enjeu réel. Je l'ai vu sur des ateliers participatifs avec les verts qui avaient un caractère plutôt d'éducation populaire et j'ai eu pas mal de déception car seul les gens du groupe eelv sont venus.

Je pense que la mairie de Grenoble a fait une erreur en mettant le référendum d'initiative locale dans son programme avec un processus très strict et sophistiqué. Ils ont eu des problèmes de mise en œuvre, qui ont un petit peu détruit la légitimité de ce processus et c'est dommage.

Je sais que pour les jurys citoyens, il y en a des difficultés à organiser les communications entre le groupe de jury citoyen, qui est en général petit et le reste des habitants. Il y a des risques pour la légitimité du jury. Loïc Blondiaux en parle souvent dans ses interviews.

Je pense aussi qu'il faut pas hésiter à demander un budget où à se faire aider pour être accompagné dans la démarche par des experts ou des facilitateurs professionnels qui peuvent intervenir à des coûts qui sont pas forcément très élevés pour une collectivité locale.

