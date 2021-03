Pandémie Covid-19 - Complotisme

Complot ou dérive systémique ? Quoi qu'il en soit nous (citoyens du monde) pouvons reprendre la main sur le monde en reprenant la main sur nous-mêmes.

Hydroxychloroquine, Ivermectine, Azithromycine, Zinc sont des traitements qui au dire de médecins en excercice traitent la Covid-19. Dans le documentaire "Mal traités" un médecin en témoigne. Pourquoi les responsables de la santé publique et les grands médias ont-ils ignoré et même empêché ces traitements ? Ils assènent maintenant leur solution unique la vaccination, alors que la multiplicité des approches ne pourrait que contribuer à limiter les hospitalisations et les décès.

Interrogeons l'interdiction de l'hydroxychloroquine, médicament peu onéreux, au profit d'un médicament très couteux qui s'est avéré inefficace (le remdesivir). Son fondement soi-disant scientifique était manipulé, preuve en est avec le retrait de l'étude "bidon" du Lancet en mai 20201. L'appât du gain peut expliquer de telles décisions qui n'ont pas de sens par ailleurs, repérer à qui elles profitent peut logiquement conduire à suspecter les personnes concernées. Les thèses complotistes accusent des personnes très puissantes d'organiser cyniquement et secrètement une prise de pouvoir sur la population mondiale grâce au fait qu'elles conrôlent la finance, la science, la technique et les médias.

Cette thèse complotiste est malheureusement plausible pour trois raisons :

- Les velléités de domination mondiale ne sont pas une nouveauté dans l'histoire de l'humanité qui est jalonnée de désirs impérialistes.

- La domination est pourvoyeuse de jouissance, ce qui peut donner lieu à des violences psychologiques et physiques sans limites. L'exercice du pouvoir peut rendre les humains fous, les conduire à massacrer leurs congénères à grande échelle en le justifiant par une idéologie considérée comme une vérité absolue.

- L'organisation cloisonnée de la grande Pyramide et des organisations sociales pyramidales qui la composent favorise les desseins complotistes. Dans une organisation pyramidale, seules les personnes étant en haut savent ce qui ce joue réellement, les autres n'ayant que les informations strictement nécessaires à leur activité.

Pour autant la thèse complotiste n'est pas la seule explication possible au fait que certaines personnes profitent des événements dramatiques pour s'enrichir. Il y a une thèse systémique. Les activités humaines ont été gangrenées par la recherche exacerbée de rentabilité financière depuis des décennies à tous les niveaux, ce qui a fait advenir une grande Pyramide et deux problèmes systémiques : un processus d'aspiration de l'argent vers les plus riches et une suprématie des grands groupes d'intérêts privés sur les pouvoirs politiques nationaux.

Que la Pyramide soit le résultat d'une orchestration complotiste ou qu'elle soit advenue de façon systémique, elle ne tient que parce que nous (les citoyens) y contribuons à notre insu. Dans les deux cas nous pouvons la déconstruire par la généralisation d'une "non-participation-non-violente" aux actions allant à l'encontre de nos exigences fondamentales de sens, justice, paix et amour. De plus en plus de personnes s'engagent dans cette voie à tous les échelons de la Pyramide même les plus hauts. Des personnes changent de vie et prennent conscience qu'elle vivent mieux tout en gagnant moins d'argent qu'avant, nous pouvons donc avoir de l'espoir pour l'avenir. Cette thèse est développée dans le livre "Renoncer à la rivalité, vivre mieux, préserver la planète", mis en ligne sur le site www.quellesociete.fr