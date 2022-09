Polémique interraciale : le cas de la série « les Anneaux de Pouvoir ». Du racisme à « l’abracisme »

Il y a une polémique interraciale qui a cours, alors qu'à peine quelques épisodes ont été diffusés sur la plateforme Amazon Prime, à +25.000.000 de spectateurs dans le monde, dès le premier épisode tandis que la production de la deuxième saison est lancée. Autant vous dire que ce n'est plus la peine d'essayer de changer quoi que ce soit à la série, à supposer qu'il faille y changer quelque chose.

Les Anneaux de Pouvoirs

Vous vous souvenez certainement des trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, plus ou moins réalisées et/ou produites par Peter Jackson. C'était au début des années 2000 et 2010, et c'était la première fois qu'on parvenait à cinématographier le roman-fleuve de J.R.R. Tolkien du même nom, tout en déployant l'univers de son petit Hobbit. Au passage, c'était aussi l'avènement réussi au cinéma grand public du genre plus-que-fantastique de la fantaisie ("fantasy") malgré les succès de Conan le Barbare et de Willow en leurs temps.

Or il faut savoir que dans le monde fantaisiste de J.R.R. Tolkien, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit se déroulent à un âge avancé de l'Histoire du monde fictif. Tolkien a écrit toute cette Histoire fantaisiste, notamment dans une oeuvre nommée le Silmarillon dont je vous passerai les détails riches et denses. Quoiqu'il en soit, cette oeuvre étant réputée impossible à cinématographier, mais la série d'Amazon Prime : les Anneaux de Pouvoir se déroulant en cette aube des temps, il faut dire que les attentes étaient anxieuses.

Dernière chose importante à connaître avant d'aller plus loin : J.R.R. Tolkien était linguiste de profession, spécialisé dans les langues d'Europe ancienne, et pour tout dire pré-chrétienne. Son oeuvre déploie un monde fantaisiste inspiré des mythes et légendes d'Europe nordique et continentale notamment celtes et germano-scandinaves. A cette époque, tout comme voilà un siècle où Tolkien écrivait toujours, l'Europe était peuplée de manière écrasante par un type d'humanité que les Etats-Unis qualifient de caucasien. Or, et c'est là tout l'enjeu, la série des Anneaux de Pouvoir introduit des personnages typés autrement, notamment de type africain ou arabe.

Contexte sériel

Il faut dire, une autre grosse série fantaisiste à succès, avait déjà introduit des personnages typés autrement que caucasiens : c'est la série Game of Thrones. Cette série, elle aussi inspirée par les romans d'un auteur à noms multiples redoublant la même initiale, G.R.R. Martin, justifiait largement l'interracialité par des origines continentales différentes, avec une écrasante majorité de type caucasien sur le continent dont la culture fait le plus ancienne Europe, logiquement.

Mais Tolkien, quant à lui, a tout au plus introduit une humanité de type arabe, alliée du grand méchant, et précisément au Sud du continent dont la culture fait le plus ancienne Europe. Bref : dans une région "faisant" type oriental. Rien de plus. Et d'ailleurs, la question du racisme ou de l'antiracisme n'était pas du tout une question qui se posait à l'époque coloniale de J.R.R. Tolkien, qui, en outre, n'est pas connu pour des positionnements racistes ou antiracistes. Il a voyagé dans sa vie, et il a simplement déployé un monde parallèle au sien, au coeur du XXème siècle.

Pas raciste, sinon on se doute bien que son oeuvre aurait été boycottée par Amazon Prime. Or, après le succès retentissant des films de Peter Jackson au cinéma, ainsi que de la série Game of Thrones, dans le contexte sériel des nouvelles plateformes de diffusions télévisuelles payantes en ligne, telles que Netflix, Disney+ ou donc Amazon Prime, l'aubaine et l'ambition d'Amazon Prime ont parlé. Mais elles ont bel et bien parlé, tout comme le Game of Thrones de Martin, dans un contexte à la polémique bêtement anti|raciste, post-Biden|Trump, ainsi que Nupes|Zemmour en France : autant d'aubaines et d'ambitions opportunistes excitant le chaland réseautique. La preuve : cet article est une énième manière d'en faire une publicité dérivée.

Du respect de l'auteur...

Jusqu'à quel point faut-il, doit-on et/ou peut-on respecter, interpréter voire bafouer un auteur ? Honnêtement, la réponse est insoluble. De nos jours, on voit au théâtre des tragédies de Racine en costumes "Matrix" sur fond noir avec jeu d'acteurs minimalistes. Ou bien, plus fameux : "les deux Céline". "Le Céline littéraire et le Céline antisémite." L'oeuvre de Céline est fracturée : son talent est indéniable, mais certains de ses écrits sont indéfendables. Il est moralement condamnable de séparer l'homme de l'artiste, mais il est artistiquement convenable de séparer l'artiste de l'art. Autres exemples "fameux" : Martin Heidegger, Roman Polanski, Bertrand Cantat, Michael Jackson, Frédéric Mittérand, et ainsi de suite.

Une oeuvre appartient-elle à son public ? Peut-on en faire ce que l'on veut, indépendamment de l'auteur ? L'oeuvre vit certainement de son public indépendamment de l'auteur, c'est l'évidence. Certes, il y a des phénomènes de niches et d'aucuns se contentent assez bien de leurs tours d'ivoire en s'en gaussant et délectant, façon décadente, à la Huysmans... Pourtant, que dire des chercheurs qui retrouvent les brouillons et les courriers d'un auteur ? Est-ce aller trop loin que de s'y pencher ? Peu importe : les faits ont déjà tranché, au déni de la question morale du respect de l'auteur, rentrant plus globalement dans le cadre du respect des personnes, du droit privé des individus, des ayants-droits et des héritiers.

C'est-à-dire que les faits démontrent une singulière ruée vers le démembrement, le désossement, la sauvagerie et le saccage de tout ce qui relève des personnalités et de leurs éventuelles créations. Même dans le domaine de la recherche, avec raffinement et délicatesse, la mentalité Closer et People a gagné. La démarche "paparazzi" règne, quoi qu'on en puisse ou veuille, c'est indéniable. Devant une telle ruée, comment le monde fantaisiste de J.R.R. Tolkien aurait-il été épargné ? C'est qu'on n'arrête pas le progrès.

... à la polémique interraciale

Certains antiracistes conspuent le grimmage noir (le "black face") et plus généralement ce qu'il est convenu d'appeler "l'appropriation culturelle". Nous vivons dans un monde où tout le monde veut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, façon de parler. Aussi démantèle-t-on tout (on dit "déconstruit") de façon très mécanique, dans l'affaire, comme s'il avait existé des unités culturelles originelles, originales, solitaires et absolues, dans l'espace éthéré d'un non moins fantaisiste passé pré-colonial. Evidemment que non : Mama Africa est un mythe colonial, aussi. Tout comme l'Empire du Soleil Levant. Ou bien le bon sauvage amérindien, sibérien et inuit. On en passe, et des meilleures toujours dans la mentalité coloniale (exotisme bourgeois caractéristique des typés caucasiens, quand ils sont moutons de Panurge des idéologies humanitaires, notoirement antiracistes, paradoxalement).

Et donc, après l'époque coloniale dans laquelle Tolkien vécut par hasard, il s'agit de restituer chaque région du globe à sa pureté originelle putative, pré-coloniale, fantaisiste, pseudo-historique, fallacieuse. Oui, mais sur le mode "wakandien" du film Black Panthers : c'est-à-dire que les descendants d'ex-colonisés - vivant d'ailleurs régulièrement dans les contrées administrées par les descendants de leurs ex-colons (pour ce qui est de la population caucasienne générale, c'est moins sûr qu'elle descende de colons, mais la richesse coloniale ruissela partiellement sur elle)... - c'est-à-dire que les descendants d'ex-colonisés, disais-je, profitent de la richesse des ex-colons qui ruinèrent les contrées de leurs ascendants.

C'est schizophrénique, mais cette âme se veut dans son bon profit, inévitablement rendue à la mentalité coloniale ou post-coloniale dans ses moyens. De manière générale en fait, le pragmatisme règne, et chacun cherche à s'en sortir et s'enrichir comme il peut : effets d'aubaines et d'ambitions, toujours.

Bref, à partir de toute cette situation-dynamite, les tolkieniens puristes et défenseur d'un angélique respect de l'auteur, passent pour des racistes alors qu'ils n'en sont pas. C'est qu'il y a effectivement une frange de racistes, pas forcément lectrice ni tolkienienne, pour reprocher à la série des Anneaux de Pouvoir l'introduction de personnages typés africain ou arabe. C'est dommage pour les tolkieniens puristes, mais, les mecs, il faut vous réveiller vite et comprendre le pragmatisme et l'inarrêtabilité du progrès.

Le progrès c'est le temps qui passe. Et le temps, c'est de l'argent. Le devenir sociotechnique paramétré par les firmes en collusion avec les Etats déployant des standards, influenceuses et influenceurs par définition. Le progrès dure depuis toujours, enfin surtout depuis l'ère industrielle. C'est un peu le principe, d'ailleurs, depuis l'âge classique, de l'Occident. L'économiste Joseph Schumpter nommait cela "destruction créatrice". Evidemment comme tout, le progrès à ses enthousiastes : ce sont les progressistes et leur progressisme, mais je m'en fous, ils ne me dérangent pas, avec ou sans eux on n'arrête pas le progrès. Combattre les conservateurs et les réactionnaires c'est assez nul, parce qu'ils ne peuvent pas non plus arrêter le progrès dont ils procèdent. Il faut lire les Antimodernes d'Antoine Compagnon, qui procèdent à la pointe de la modernité. Après ce n'est qu'une question de caractères, de genres, de styles. Biden|Trump, Nupes|Zemmour.

Racisme = suprémacisme voire exterminationnisme dans l'absolu

C'est pourtant un tel combat qui anime les antiracistes, et certainement qui anima les producteurs des Anneaux de Pouvoir : J.R.R. Tolkien n'y aurait rien pu, pas plus que les tolkieniens puristes. Il fallait être inclusif et échapper au reproche de manque d'inclusion, tout en profitant dans la caisse de raisonnance réseautique des luttes fratricides entre une majorité d'allégués racistes répartis dans la société, une minorité de racistes réels dans quelques milieux, et des idéologues antiracistes à tous les échelons. Où certains demandent dans le cirque actuel (cherchant parfois sincèrement à comprendre à quel saint se vouer) s'il n'y a pas là une forme "d'appropriation culturelle inversée". Mais comme il y a des racistes parmi eux, on les amalgame tous pour racistes et puis voilà. D'ailleurs, dès qu'on parle "d'inversion" sur ces sujets, on est allégué raciste. Tant pis pour moi.

D'ailleurs, je demanderai pour ma part, si ce ne serait pas un irrespect envers nos minorités que de les prendre pour des billes, en leur faisant croire qu'elles ont participé à l'ancienne Europe, serait-ce dans une oeuvre de fantaisie. Peut-être, mais ça reste une oeuvre fantaisiste. Et puis surtout, c'est la ruée sur Tolkien dont je parlais pour commencer, puisqu'on n'arrête pas le progrès, donc... donc on pratique l'assimilation culturelle : l'occidentalisation toujours, néanmoins. La colonisation des mentalités minoritaires. Les antiracistes ou les inclusivistes n'y peuvent rien, au contraire c'est le principe du progrès, comme ça l'était voilà des lustres, depuis le début de l'ère industrielle. Tout comme avec le Heimdall du Marvel Universe.

On a largement dépassé le stade de l'antiracisme là. Le racisme en effet, est un suprémacisme voire un exterminationnisme dans l'absolu. Dîtes-vous bien que tant que vous n'êtes pas suprémaciste ni encore moins exterminationniste dans l'absolu, vous n'êtes pas raciste : au pire vous êtes nationaliste avec une historiographie fixiste ("Make America great again", "la France c'est Arletty, Gabin, Bardot, Delon"). Mais la réalité sociale, ce sont des Blacks qui s'appellent entre eux negers, negros, des Arabes et plus généralement des Maghrébins qui raillent les Turcs, et des p'tits Blancs qui font genre avec leurs oreillettes en menant leur vie, avec bien sûr des couples mixtes et de plus en plus de métis. Au fond, le progressisme, ce n'est ni la balkanisation ni la libanisation dans la démarche, mais c'est un projet de brésilisation populaire. Le Brésil, c'est chouette dans son genre, tout le monde pense ça alors pourquoi lutter contre le progrès !

Par contre, en mélangeant les types dans une fantaisie d'inspiration européenne intime, les seuls que l'on satisfait ici réellement, ce sont les suprémacistes noirs et arabes. Ils existent, et ils sont défenseurs de théories du complot selon lesquelles, au hasard, l'ancienne Europe (même médiévale et chrétienne) aurait été noire. Véridique ! Faîtes voir une recherche Internet en tapant "Rois noirs en Europe" : c'est dramatique. Car si la très très ancienne Europe, fut belle et bien peuplée par des populations de Sapiens préhistoriques, de type bronzés, basanés, voire sombres, mêlées de Neanderthals non moins typés - Cro-Magnon - ce n'étaient certainement pas des Africains ou Arabes modernes, pas plus que des populations proto|historiques antiques (et encore moins médiévales).

De l'antiracisme à "l'abracisme"

Bref, on est passé de l'antiracisme à "l'abracisme". L'abracisme, c'est l'abrasion et l'abréaction du racisme - d'où le ab-, CQFD, préfixe de séparation prenant les devants. Car l'abracisme cherche à rogner le racisme (abraser) tout en le dégorgeant (abréaction) pour le supprimer (abolir). C'est une intention, un objectif et un focus dans la démarche, là où l'antiracisme n'aurait dû chercher à atteindre qu'un statu quo irraciste. L'abracisme va plus loin. Si vous voulez, c'est l'antiracisme en roue libre, oublieux qu'il a aussi affaire à autre chose que du sociétal et de l'idéologique. En l'occurrence : à une oeuvre. L'abracisme se suffit à lui-même, et intervient parallèlement tel que lui-même, comme... un corps étranger - passez-moi l'expression (mais, à ce stade et depuis un moment voire depuis le début, est-ce que j'échappe à l'allégation de racisme de leur imbécille part ?). L'abracisme c'est le progrès intensif, exactement comme il y a de l'élevage intensif : on élève les mentalités intensivement, quel que soit le degré réel de racisme par ailleurs (de suprémacisme voire d'exterminationnisme dans l'absolu) imprégnant la population considérée.

Or dans la population des tolkieniens ou potentiels amateurs - il faut le dire - il y a des nationalistes et des identitaires, sans parler de "païens" philosophiques, voire adeptes (néo)païens contemporain : c'est le cas de l'Institut Illiade. Logique, puisque Tolkien s'intéressait à l'ancienne Europe tout en l'aménageant avec fantaisie. Quand alors on file un coton abraciste, tel que c'est le cas, en l'occurrence, de la série des Anneaux de Pouvoir, l'aubaine et l'ambition abracistes sont trop fortes pour laisser passer : "il faut" jouer d'inclusion, dans la logique du progrès qu'on n'arrête pas. Tout est dans la dépersonnalisation de l'obligeance future, avec ce progrès.

Notez qu'il existe tout un tas d'autres idéologies similaires : l'absexisme, l'abgenrisme, l'abhomophobie et ainsi de suite. Le préfixe ab- indique, répétons-le, une séparation prenant les devants, une abrasion autant qu'une abréaction, pour abolition, quel que soit par ailleurs le degré d'hostilité réelle (suprémacisme voire exterminationnisme dans l'absolu) imprégnant la population considérée. C'est une Action Progressive, de même qu'il y eut une Action Française. Mais c'est une Action Française inversée, qui n'a fondamentalement cure de rien, en dehors d'elle-même.

"Une transidentité pour les gouverner tous, et dans la lutte aveugle les lier." Enfin, je ne sais même pas pourquoi je cherche à décrire ce progrès, puisqu'il a déjà la tête ailleurs, et que pour lui l'aubaine et l'ambition étaient trop fortes, de faire parler de lui en faisant profit sur tous ces faux débats. Sûrement que je tenais à m'en donner un aperçu une seconde, avant de continuer à progresser.