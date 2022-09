C'est triste, qu'à l'occasion de l'Europride, Belgrade ait interdit les défilés, et que la communauté LGBTQI+ annonce proudly (fièrement, c'était dans Europride déjà : pride, proud - fierté, fier) négliger l'interdit. C'est qu'elle est bien proud-fière, d'être qui elle est. Du moins jugé-je « qu'elle est qui elle est » exactement comme le dieu monothéiste*, même si cela semble essentialiste (heureusement, je lui emboîte le pas sur ce coup essentiel). Ainsi, au titre de sa condition humaine, je regrette qu'une politique veuille interdire sa pride-fierté quelque part dans le monde... la fierté se mériterait-elle socialement, par définition, en toute dynamique méritoire voire méritocratique.



Vous me suivez ? ... En fins de compte, il y a surtout pride-fierté, de négliger l'interdit à Belgrade, dans la reconnaissance intra- comme extra-communautaire LGBTQ, et les autres Europrides n'ont pas spécialement à être proud-fières, en dehors de Belgrade (il faudrait presque remercier Belgrade, de rendre effectivement méritoire cette Europride-là, justifiant ainsi sa fierté, du fait d'avoir du mérite de négliger l'interdit, enfin dans l'ordre manifestant en question).



Au reste, tristement mais heureusement, les violences homophobes restent faibles en France quoiqu'en fortes augmentations ces dernières années (des milliers d'injures et une centaine de violences recensées) hélas perpétrées par d'autres communautés essentielles dans le débat contemporain - la majorité n'en ayant plus cure. Alors certes, pour une minorité, ça fout les boules, quoi que cela concerne environ trois millions cinq cent mille personnes (0,0006% de chances arrondies à l'entier supérieur et en doublant les plaintes, d'être concerné d'une manière ou d'une autre).





Situation française



Au dernier recensement, on dénombrait moins d'1% de couples de même sexe, vivant ensemble sur le territoire hexagonal. De manière générale, on dénombre environ +5% de personnes dites altersexuelles, plus généralement connues sous le nom de communauté LGBTQI+ même quand elles ne se sentent pas d'en faire partie. Par exemple : contre-culture des années 1980, nombre d'entre elles méprisent toujours l'idée de mariage ou même de PACS, c'est-à-dire l'idée d'union à deux, envisagée à la vie à la mort.



Elles méprisent toujours cette idée, même si l'amour-passion infini, bien que juvénile, reste beau ... d'ailleurs il est beau, justement parce qu'il est pétri d'idéaux juvéniles, singulièrement inspirés par le fin'amor, l'amour pur, l'amour courtois entre nobles dames et preux chevaliers, durant la féodalité ... Amour au sein duquel, un travail universitaire nous apprend peut-être déjà que des sublimations hétérosexuelles, déguisaient parfois des amours homosexuelles. Vous me suivez ?

Et pourtant, Disney doit tout faire pour pulvériser la figure du prince charmant, sous le coup d'autres communautés essentielles dans le débat contemporain.



Difficultés générales des altersexuels = LGBTQI+

+5%, c'est +1 personne sur 20. Pas mal, hein ? Mais pour les personnes concernées, le problème est que ces +5% se divisent en lesbiennes, gays, bisexuelles, transexuelles et queers, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, encore que les bisexuelles et les queers puissent les satisfaire toutes en théorie si affinités sensuelles. Bref, par division abstraite, cela fait 1% de lesbiennes, 1% de gays, 1% de bisexuelles, 1% de transexuelles et 1% de queers en général. Je dis « division abstraite » parce qu'on trouve aussi des catégorisés pansexuelles et autres, sachant que les bisexuels sont majoritaires dans ces +5%, c'est-à-dire qu'ils en constituent +2% à eux seuls.

En tout cas, pour chaque altersexualité considérée, cela réduit dramatiquement le champ social pour trouver l'âme-soeur. Des lieux de sociabilités sont donc logiquement inventés et investis, tels que l'Europride, et la communauté LGBTQI+ est ainsi constituée à travers les générations depuis le XXème siècle.



Enfin, +5% de la population, +1 personne sur 20 ... sans parler des genderfluids ou insouciants de leurs goûts, des « curieux-sexuels » parmi les hétérosexuels, des libertins en général, ainsi que des dysphoriques de genre ou éternels hésitants qui ne seront jamais contents d'eux-mêmes - qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer : 9% selon les stats !



Métrosexualité



Quoi qu'il en soit, le mot de sexe provenant du latin secare, qui donne notre séquence, section, sectionner (c'est-à-dire deux sexes) il faut juste relever pour la petite histoire linguistique que la notion de sexualité renvoie, à l'heure de toutes les contraceptions, à la sensualité pas forcément génitale. La sexualité est devenue sans rapport avec ... les rapports entre sexes ! « Couvrez ce sein, que je ne saurais voir sur les réseaux, en dehors du porn, mais que je surkiffe » : c'est le monde métrosexuel.



Métrosexualité, dont Wikipédia, à l'heure où j'écris ces lignes, nous dit ceci : « Un métrosexuel est un citadin de tous genres et orientations sexuelles, fortement soucieux de son apparence. C'est un néologisme inventé en 1994 par Mark Simpson, journaliste britannique à The Independent. [...] La "métropole" (du grec μήτηρ, mètèr, mère, et πόλις, polis, ville) désigne une ville-mère, donc importante, le métropolitain étant l'homme de la grande ville, le citadin. Le terme métrosexuel définirait alors celui qui, plus au fait d'une certaine modernité[laquelle ?] que l'homme de la campagne[laquelle ?], l'homme des campagnes profondes[quoi ?], serait porté sur la mode et les produits cosmétiques, soignant sa condition physique (alimentation, musculation, massage, soins esthétiques dont coiffure, épilation intégrale ...). C'est déjà de ce type d'homme que se moque l'antique romain Juvénal dans ses satires, évoquant leurs gémissements de douleur lorsqu'ils se font épiler le corps pour avoir plus belle allure aux thermes. [...] En dépit de sa construction, qui peut évoquer les populations homosexuelles et hétérosexuelles, le terme métrosexuel ne renvoie à aucune préférence sexuelle particulière. Sa signification est voisine du mot minet dans les années 1970, et des mods opposés aux rockers dans la Grande-Bretagne des années 1960. » J'y ajouterai les Beatniks, comme moment libérateur de type coming out contre-culturel.



Avec la métrosexualité, on se retrouve dans les conditions d'un giron urbain qui materne, et qui se définit paranoïdement vis-à-vis de tout ce qui est extérieur à son univers intra muros. C'est le propre et l'étranger, tels que définis par Otto Gross, psychanalyste dissident que l'on pourrait dire « précurseur de la métrosexualité » mais avant tout « grand instigateur des mouvements de libération sexuelle au début du XXème siècle ». Dans la démarche métrosexuelle, l'autre est caricaturé pour bouseux : il y a la radicalité du Nous urbains contre le Eux rural, comme dans le sport entre équipes ou dans les idéologies fascistes envers les ennemis. Ceci étant, métrosexualité n'est pas équivalent à altersexualité ou communauté LGBTQI+, heureusement, et on rencontre des LGBTQI+ « bouseux ». Mais que l'on ne s'étonne pas des critiques voire des reproches qui leur sont adressées, dans le contexte où ça joue de néo-tribalisme (Michel Maffesoli) ville versus campagne (Christophe Guilluy) au profit des non-lieux surmodernes (Marc Augé) de l'hypernarcissisme (Gilles Lipovetsky) dans des parcs d'abstractions (Philippe Muray) !



Ni Brexit ni Frexit traditionnel : le Sexit néo-traditionnel



Pour nous en tenir à l'idée de paranoïdie, au sein d'un giron déterminant du propre et de l'étranger (ou plus généralement de l'individuel-communautaire et de l'environnant-sociétaire pour rester sobre), il se trouve néanmoins que nous avons affaire à un Sexit : avec ou sans métrosexualité, les altersexualités sont dans une dynamique de « sortie du sexe ».



Cette « sortie du sexe » néanmoins, ne se passe pas d'envies intergénérationnnelles. C'est-à-dire de relations éducatives, formatives et plus généralement transmissives, entre personnes d'âges différents. On souhaite logiquement une transduction au-delà de la mort (quand on n'est pas dans l'idéologie transhumaniste d'une abolition de la mort). Or singulièrement, la transduction ou transmission, c'est l'étymologie de tradition.



Il y a une volonté particulièrement émouvante, car humaine tout ce qu'il y a de plus humaine en général, de reconstitution traditionnelle, c'est-à-dire de transmission d'héritage, humaine et intacte. Ce néo-traditionalisme souhaite logiquement, comme toute tradition humaine, perpétuer sa forme communautaire aux générations suivantes : en l'occurrence, centralement, « la sortie du sexe » ou, dit autrement, la redéfinition de la sexualité en sensualité, avec l'évacuation de l'accouplement tout ce qui se nomme s'accoupler (pour l'anecdote, c'est très weird alors, bizarre-inquiétant, comme la mentalité altersexuelle-LGBTQI+ conduit à des formes de spécisme humaniste intégral, au plan inconscient ; aussi, au point de vue sociatrique, les turgescences animalistes-antispécistes étaient inévitables : tout cela est parfaitement naturel, ne soyons pas psychophobes).





Réinventer la poudre



À ce stade, surviennent logiquement les interrogations sur la fécondation in vitro pour toutes, la PMA pour toutes, la GPA pour tous et toutes, voire le transhumanisme. C'est que la communauté veut se perpétuer. La communauté altersexuelle veut faire tradition, néo-traditionnellement. Et cela, en réformant les -85% de personnes hétérosexuelles, pour des « Droits, Directs, Décents » (Straights, en anglais) avec une nuance dégénérative connotant « Durs, Débiles, Disciplinés » ... de ne vivre que leur vie essentielle à eux ! Et le ressentiment est militamment perpétuel, puisqu'un néo-traditionalisme est aspecté : on réinvente industriellement la poudre. Parce que c'est aussi ça, le progrès : se réapproprier les temps, parce que le temps, c'est de l'argent !



Des majorités genrées H/F... aux straights, il y a tout le passage de la redéfinition de sexualité en sensualité, de la tradition... à la néo-tradition, de l'impensé sexuel... au milité altersexuel, de la société sexuelle dont communauté LGBTQI+... au réseau LGBTQI+S.



Dans tout ce cirque, Belgrade n'était qu'une fichue traditionnaliste, évidemment, et on a bien le droit de se lâcher contre ces fous de Serbes - au même titre que contre les Russes, au moment de la déclaration de guerre - sauf s'ils sont enrôlés ou se laissent enrôler sous la bannière LGBTQI+S, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment.



Et si tu n'es pas d'accord c'est pareil, misérable Slobodan Milošević en herbe, on t'a reconnu et on va te délationner aux autorités compétentes militantes #ErigeTonPilori #BalanceTaVindicte #MepriseLaContradiction (comment s'étonner alors, que la macronie joue d'ambiguïté communicationnelle, conseillée par des McKinsey & Company ?).

* En effet dans le Tanakh (Bible hébraïque) le dieu se définit ainsi essentiellement, dans les traductions chrétiennes, face à Moïse : « je suis celui qui suis » (Exode 3:14).