Polémiques indécentes sur la libération de Sophie Pétronin

Marine Le Pen

« Nos soldats combattent au Mali depuis de longues années. Certains de leurs camarades sont mort au combat. Jamais on ne devrait transiger avec l’islamisme et permettre la libération de djihadistes, au risque d’exposer plus encore nos armées déjà durement éprouvées. »



Qui a t’il d’abusif ou de mensonger ?